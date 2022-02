Dobrá Niva nebude mať obchvat tak skoro, ale občanom rozšíria cestu

Dobrá Niva 9. februára (TASR) – Aj keď sa obyvatelia Dobrej Nivy v okrese Zvolen obchvatu, ktorý by výrazne odľahčil tranzit kamiónovej dopravy cez obec, tak skoro nedočkajú, Slovenská správa ciest (SSC) im aspoň čoskoro obnoví a rozšíri časť cesty I/66. Pôjde o rekonštrukciu zameranú na zlepšenie cestných bezpečnostných parametrov na úseku Dobrá Niva – Breziny v dĺžke asi sedem kilometrov.



„V rámci stavby sa vymení asfaltový kryt, na úsekoch, kde je to potrebné, príde aj k výmene podložia, k rekonštrukcii mostných objektov, oporných múrov, priepustov, odvodňovacích zariadení, zvodidiel, zvislého a vodorovného dopravného značenia,“ priblížil investíciu pre TASR hovorca SSC Martin Guzi.



„Takto obnovená cesta nám veľmi pomôže. Mala by byť širšia, na niektorých križovatkách v obci vzniknú odbočovacie pruhy, vzniknú na nej nové bezpečnostné prvky, nový prechod pre chodcov a aj nová, bezpečnejšia autobusová zastávka či nový prechod pre chodcov a chodník,“ povedal TASR k stavbe starosta Dobrej Nivy Milan Jakubík.



Práce by sa mali začať v marci 2022, doba na realizáciu je 12 mesiacov s vylúčením zimného obdobia. „Kompletné ukončenie diela sa predpokladá v júni 2023,“ doplnil Guzi.



Zhotoviteľom stavby je Metrostav DS, cena za realizáciu diela je približne 3,87 milióna eur s DPH.