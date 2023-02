Zdržíte sa: V Bratislave a okolí sa tvoria v pondelok ráno kolóny

Bratislava 27. februára (TASR) - V Bratislave a okolí sa tvoria v pondelok ráno kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a dopravný servis Stella centrum.



Kolóna je aj na bratislavskej diaľnici D1 na Prístavnom moste v smere do Petržalky. Vodiči si tam postoja asi sedem až desať minút.



Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy v smere od Malaciek sa vodiči zdržia päť až sedem minút. Pätnásťminútové zdržanie je v Rovinke smerom do Bratislavy.



Na D1 pred Triblavinou v smere zo Senca sa na 19. kilometri zrazili dve autá. Nehoda je podľa Zelenej vlny odstránená a kolóny sa tam pomaly rozbiehajú.