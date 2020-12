Dobročinná zbierka pomôže detskému oddeleniu dolnokubínskej nemocnice

Dolný Kubín 14. decembra (TASR) - Tonu vecí a 1270 eur sa podarilo vyzbierať v rámci charitatívneho podujatia Staré veci nie sú odveci v Dolnom Kubíne, kde si mohli ľudia vybrať alebo za symbolickú cenu zakúpiť rozličný tovar. Výťažok z dobročinnej zbierky putuje detskému oddeleniu Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. TASR o tom v pondelok informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Detské oddelenie Dolnooravskej nemocnice vyzbierané peňažné prostriedky použije na zakúpenie prístrojov. "Financie z tejto charitatívnej akcie využijeme na zakúpenie prenosných neinvazívnych pulzných oximetrov. Sú to zariadenia na meranie pulzovej frekvencie a okysličenia organizmu," vysvetlila primárka detského oddelenia dolnooravskej nemocnice Beáta Dudášiková.



Dodala, že v rámci modernizácie oddelenia za posledné dva roky prešlo detské oddelenie veľkou rekonštrukciou. "Dokončujeme finálnu fázu sociálnych zariadení a aj v rámci modernizácie sa snažíme kráčať s dobou a modernizovať, čo sa týka prístrojového vybavenia," zhodnotila primárka.



Okrem peňazí nemocnicu obdarovali aj zánovnými tlačiarňami a jedným multifunkčným zariadením vrátane náhradných tonerov. Nepredané darované veci poputujú na charitatívne účely. V budúcnosti organizátori plánujú aj ďalšie burzy. „Ľudia nás oslovujú, že by chceli opäť takéto podujatie. Dokonca žiadajú, aby bolo v dlhšom časovom úseku," skonštatovala autorka myšlienky Gabriela Matkulčíková.



Počas burzy sa uskutočnila aj potravinová zbierka. Balíčky pripravili pre ľudí bez domova a ďalších, ktorí to potrebujú.



"Pretože darcovia doniesli dosť potravín, mohli sme potravinové balíčky pripraviť aj pre ľudí bez domova ubytovaných v nocľahárni a v zariadení dočasného bývania," doplnila Matkulčíková. V rámci potravinovej zbierky sa podarilo získať aj mikulášske balíčky, ktoré odovzdali rodinám v menej priaznivej situácii.