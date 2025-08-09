< sekcia Regióny
Dobrofest opäť prinesie do mesta zvuk rezofonickej gitary Dobro
Okrem koncertov je pripravený aj workshop, ktorý povedie Henrich Novák.
Autor TASR
Trnava 9. augusta (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest opäť prinesie do Trnavy v závere augusta zvuk rezofonickej gitary Dobro z dielne slovenského rodáka a vynálezcu Jána Dopjeru. Koncerty sú naplánované od stredy 20. augusta do piatka 22. augusta v trnavskom kultúrnom centre Nádvorie. TASR o tom za organizátorov informoval Andrej Halada z Trnavskej hudobnej spoločnosti.
„O priazeň publika sa budú uchádzať hudobníci a speváci zo štyroch krajín - z Českej republiky, Austrálie, Maďarska a, samozrejme, zo Slovenska,“ priblížil Halada. Otvárací koncert bude patriť českej country-poprockovej skupine Ladybirds.
Na štvrtkový koncert sa môžu tešiť najmä fanúšikovia bluesovej hudby a americana, o ktorú sa postará maďarská kapela Boogie & Someday Baby. V piatok sa predstaví slovenská kapela skupiny New Hay. Na pódiu ju potom vystrieda austrálsky bluesrocker, spevák a gitarista Gwyn Ashton.
Záver piatkového večera i celého festivalu bude patriť českej bluegrassovej kapele Monogram. Okrem koncertov je pripravený aj workshop, ktorý povedie Henrich Novák. „Návštevníci festivalu by si nemali nechať ujsť ani jedinečnú možnosť návštevy Domu hudby, kde sídli Dvorana slávy dobra s jej jedinou stálou muzeálnou expozíciou rezofonických gitár nielen na Slovensku, ale i v celej Európe,“ doplnil Halada.
