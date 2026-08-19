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Dobrofest prináša do Trnavy zvuk rezofonickej gitary Dobro
Vo štvrtok (20. 8.) bude znieť na festivale blues, americana a dokonca aj džez.
Autor TASR
Trnava 19. augusta (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Dobrofest opäť prináša do Trnavy zvuk rezofonickej gitary Dobro z dielne slovenského rodáka a vynálezcu Jána Dopjeru. Koncerty sú naplánované od stredy do piatka 21. augusta najmä v trnavskom kultúrnom centre Nádvorie.
„Country, bluegrass, americana, blues, džez a folk, to sú hudobné ingrediencie hudobného menu, na ktorom si budú môcť pochutnať návštevníci tohtoročného Dobrofestu v Trnave,“ priblížil pre TASR Andrej Halada z Trnavskej hudobnej spoločnosti. Otvárací koncert patrí formácii z českej folk & country scény Robert Křesťan a Druhá tráva.
Vo štvrtok (20. 8.) bude znieť na festivale blues, americana a dokonca aj džez. Ten ponúkne slovenský akustický gitarista, spevák a hráč na rezofonickú gitaru Štefan Uhriňák z Košíc, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Tony Bigmouth Pearson.
V druhej časti štvrtkového večera sa predstaví akustický country bluesový Dobré ráno Blues Band z Prahy, ktorý vedie v Česku žijúci americký spevák a hráč na ústnu harmoniku Brynn Stephens. Do Trnavy s ním príde aj gitarista Vít Kopecký a hráč na valchu a perkusie Vladislav Sosna.
Program tretieho dňa festivalu otvorí špeciálny koncert amerického gitaristu a speváka Bruce Lewisa s názvom 100 rokov rezofónie, ktorý pripomenie 100. výročie prvého patentu Johna Dopyeru na rezofonickú gitaru. Koncert sa uskutoční o 17.00 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, kde sídli aj Dvorana slávy dobra. Tá oslavuje 30. výročie založenia.
Večerný dvojkoncert bude v znamení bluegrassu. Ako prvá vystúpi česká kapela Flashback, šesťčlenná skupina s dobristom Darekom Houškom. Ďalším účinkujúcim v piatok večer bude medzinárodná americko-holandsko-nemecká kapela King Springs Road.
„Country, bluegrass, americana, blues, džez a folk, to sú hudobné ingrediencie hudobného menu, na ktorom si budú môcť pochutnať návštevníci tohtoročného Dobrofestu v Trnave,“ priblížil pre TASR Andrej Halada z Trnavskej hudobnej spoločnosti. Otvárací koncert patrí formácii z českej folk & country scény Robert Křesťan a Druhá tráva.
Vo štvrtok (20. 8.) bude znieť na festivale blues, americana a dokonca aj džez. Ten ponúkne slovenský akustický gitarista, spevák a hráč na rezofonickú gitaru Štefan Uhriňák z Košíc, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Tony Bigmouth Pearson.
V druhej časti štvrtkového večera sa predstaví akustický country bluesový Dobré ráno Blues Band z Prahy, ktorý vedie v Česku žijúci americký spevák a hráč na ústnu harmoniku Brynn Stephens. Do Trnavy s ním príde aj gitarista Vít Kopecký a hráč na valchu a perkusie Vladislav Sosna.
Program tretieho dňa festivalu otvorí špeciálny koncert amerického gitaristu a speváka Bruce Lewisa s názvom 100 rokov rezofónie, ktorý pripomenie 100. výročie prvého patentu Johna Dopyeru na rezofonickú gitaru. Koncert sa uskutoční o 17.00 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, kde sídli aj Dvorana slávy dobra. Tá oslavuje 30. výročie založenia.
Večerný dvojkoncert bude v znamení bluegrassu. Ako prvá vystúpi česká kapela Flashback, šesťčlenná skupina s dobristom Darekom Houškom. Ďalším účinkujúcim v piatok večer bude medzinárodná americko-holandsko-nemecká kapela King Springs Road.