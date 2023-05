Dobrofest sa v roku 2023 vracia k pôvodnému názvu bez prívlastku malý

Trnava 8. mája (TASR) - Medzinárodný hudobný festival venovaný rezofonickej gitare dobro sa v tomto roku uskutoční v Trnave znovu pod svojím pôvodným názvom. Dobrofest je naplánovaný v termíne od 23. do 25. augusta a k jeho významným účastníkom bude patriť česká formácia Robert Křesťan a Druhá tráva. Informoval o tom za organizátorov Andrej Halada.



Podujatie na pamiatku vynálezcu dobra, slovenského vysťahovalca do USA Johna Dopyeru sa v posledných rokoch konalo s prívlastkom malý. Bolo odkazom a spomienkou na 19 ročníkov festivalu, ktorý v rokoch 1992 až 2008 prilákal do Trnavy svetové hviezdy v žánri country a folku. Do Trnavy prišli mnohí špičkoví muzikanti, Američania ako Jerry Douglas, Bob Brozman, Rob Ickes, Peter Rowan, Mike Auldridge, skupina Blue Highway, trio Cox, Clifford & Bartley a Zubot & Dawson z Kanady, Dave Peabody a Papa George z Veľkej Británie a mnohí hudobníci z Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Fínska, Rakúska, Švajčiarska, Poľska, Austrálie, Maďarska, Česka či Bulharska. Po jeho skončení vznikol po krátkom čase Malý Dobrofest, jednodňové podujatie za účasti predovšetkým domácich hudobníkov.



Tento ročník pripomenie 130. výročie narodenia a 35. výročie smrti Johna Dopyeru, tiež 20 rokov odvtedy, ako mu mesto Trnava udelilo čestné občianstvo in memoriam. Dopyera žil až do svojho odchodu v roku 1908 v Dolnej Krupej pri Trnave. Dobro - kovová gitara vznikla na potreby muzikantov zosilniť zvuk, keď možnosti elektrifikácie boli ešte malé. Dopyerova gitara sa veľmi rýchlo stala obľúbenou v celom svete, v USA ju považujú za ľudový nástroj.



Hlavné koncerty Dobrofestu 2023 sa uskutočnia na Nádvorí - priestore súčasnej kultúry v centre Trnavy. Vstup na festival bude bezplatný. Festival podporili Fond na podporu umenia, mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj.