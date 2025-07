Dobrostroj sa vrátil počas prázdnin do centra Trnavy

Trnava 24. júla (TASR) - Po testovacej jari sa vrátil Dobrostroj opäť pred trnavskú radnicu. Tento malý robot vedie s deťmi debaty o prírode, zároveň môžu vhodením listu do ľavého vrecka zahlasovať za jeden z prírodných projektov, ktoré napokon zrealizuje mesto Trnava. TASR o tom informovala Barbora Hudáková z mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.



Najmenší Trnavčania si môžu vybrať jeden z projektov: Detský záhon Dobrosad, Hmyzie hotely a Hravá tabuľa Dobrodrevko. Po prvom dni pred radnicou mal Dobrostroj vo vrecku vyše 150 listov.



Dobrostroj vytvoril kreatívny tím Zaži v Trnave. Na jar mu vhodili najmenší obyvatelia mesta do ľavého vrecka vyše 700 listov. „Deti nám na jar veľa písali o tom, aby sme sa starali o prírodu, nevyhadzovali odpadky, polievali kvety, kŕmili vtáčiky,” priblížila autorka projektu Jana Pekárková.



Letná téma sa týka zelene, prírody, všímavosti a starostlivosti o ňu. „Spolu s kolegami z odboru zelene či odboru komunálnych služieb sme vymysleli projekty, ktoré by deti mohli potešiť a za jeden z nich môžu zahlasovať,“ podotkla. Deti si môžu zároveň vypočuť rôzne zaujímavosti o hmyze, faune a flóre.