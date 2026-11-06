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Dobrovodský bude pri obvinení policajta zo znásilnenia konať ex offo
Dobrovodský zdôraznil, že rešpektovanie základných práv a slobôd musí byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného výkonu policajnej služby.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský bude v súvislosti s obvinením policajta v Košiciach zo znásilnenia a sexuálneho násilia konať ex offo a okolnosti prípadu preskúma. Podozrenia pritom označil za mimoriadne závažné. Opätovne otvoril otázku prevencie zlého zaobchádzania v miestach obmedzenia osobnej slobody. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP).
„Osoba nachádzajúca sa v cele policajného zaistenia je v plnej miere odkázaná na ochranu a starostlivosť štátu, pretože nemá možnosť slobodne odísť, vyhľadať pomoc alebo sa samostatne chrániť pred konaním príslušníkov. Štát musí urobiť všetko preto, aby takéto osoby neboli vystavené násiliu a zneužívaniu. Ak sa medializované podozrenia potvrdia, išlo by o mimoriadne závažné zlyhanie povinnosti chrániť ľudí, ktorí sú v moci štátu,“ uviedol Dobrovodský.
Ako doplnil, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania je absolútny. Slovenská republika je viazaná Ústavou SR, Európskym dohovorom o ľudských právach a Dohovorom OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Zodpovednosť štátu sa pritom podľa KVOP nekončí pri zákaze vlastného protiprávneho konania. Zahŕňa aj povinnosť prijímať účinné preventívne opatrenia, chrániť osoby nachádzajúce sa pod jeho kontrolou a zabezpečiť rýchle, nezávislé a účinné vyšetrenie dôveryhodných tvrdení o zlom zaobchádzaní.
Dobrovodský zdôraznil, že rešpektovanie základných práv a slobôd musí byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného výkonu policajnej služby. Nestačí deklarovať nulovú toleranciu voči násiliu. Potrebné je zabezpečiť, aby kontrolné a preventívne mechanizmy fungovali v praxi, aby sa osoby obmedzené na osobnej slobode mohli bezpečne domáhať pomoci a aby každé podozrenie z nezákonného konania bolo dôsledne prešetrené. VOP preto apeloval na Úrad inšpekčnej služby a príslušné orgány činné v trestnom konaní, aby podozrenie zo sexuálneho násilia voči ženám v policajných priestoroch dôsledne, nezávisle a bezodkladne prešetrili.
„Monopol na legálne násilie dostala polícia od spoločnosti výlučne na účely ochrany ľudí, nikdy nie na ich zneužívanie. Dôvera verejnosti v Policajný zbor sa buduje aj tým, ako štát dokáže ochrániť tých, ktorí sa sami chrániť nemôžu,“ dodal Dobrovodský.
Hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová v piatok informovala, že sudkyňa Mestského súdu Košice pre prípravné konanie nevyhovela návrhu prokurátora vziať policajta Jozefa H. obvineného zo zločinov sexuálneho násilia a znásilnenia do väzby a obvineného prepustila zo zadržania na slobodu. Podľa súdu z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený. Policajt bol zadržaný v stredu (4. 11.) v Košiciach. Oba trestné činy mal spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania.
K prípadu obvineného policajta sa vo štvrtok (5. 11.) vyjadrila aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Podozrenia odsúdila a ubezpečila, že k nim pristupujú s maximálnou vážnosťou. Ochranu ľudí a rešpektovanie ich práv označila za absolútnu prioritu Policajného zboru. Za mimoriadne závažnú považovala skutočnosť, že poškodené sa mali nachádzať v osobitne zraniteľnom postavení.
„Osoba nachádzajúca sa v cele policajného zaistenia je v plnej miere odkázaná na ochranu a starostlivosť štátu, pretože nemá možnosť slobodne odísť, vyhľadať pomoc alebo sa samostatne chrániť pred konaním príslušníkov. Štát musí urobiť všetko preto, aby takéto osoby neboli vystavené násiliu a zneužívaniu. Ak sa medializované podozrenia potvrdia, išlo by o mimoriadne závažné zlyhanie povinnosti chrániť ľudí, ktorí sú v moci štátu,“ uviedol Dobrovodský.
Ako doplnil, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania je absolútny. Slovenská republika je viazaná Ústavou SR, Európskym dohovorom o ľudských právach a Dohovorom OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Zodpovednosť štátu sa pritom podľa KVOP nekončí pri zákaze vlastného protiprávneho konania. Zahŕňa aj povinnosť prijímať účinné preventívne opatrenia, chrániť osoby nachádzajúce sa pod jeho kontrolou a zabezpečiť rýchle, nezávislé a účinné vyšetrenie dôveryhodných tvrdení o zlom zaobchádzaní.
Dobrovodský zdôraznil, že rešpektovanie základných práv a slobôd musí byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného výkonu policajnej služby. Nestačí deklarovať nulovú toleranciu voči násiliu. Potrebné je zabezpečiť, aby kontrolné a preventívne mechanizmy fungovali v praxi, aby sa osoby obmedzené na osobnej slobode mohli bezpečne domáhať pomoci a aby každé podozrenie z nezákonného konania bolo dôsledne prešetrené. VOP preto apeloval na Úrad inšpekčnej služby a príslušné orgány činné v trestnom konaní, aby podozrenie zo sexuálneho násilia voči ženám v policajných priestoroch dôsledne, nezávisle a bezodkladne prešetrili.
„Monopol na legálne násilie dostala polícia od spoločnosti výlučne na účely ochrany ľudí, nikdy nie na ich zneužívanie. Dôvera verejnosti v Policajný zbor sa buduje aj tým, ako štát dokáže ochrániť tých, ktorí sa sami chrániť nemôžu,“ dodal Dobrovodský.
Hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová v piatok informovala, že sudkyňa Mestského súdu Košice pre prípravné konanie nevyhovela návrhu prokurátora vziať policajta Jozefa H. obvineného zo zločinov sexuálneho násilia a znásilnenia do väzby a obvineného prepustila zo zadržania na slobodu. Podľa súdu z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený. Policajt bol zadržaný v stredu (4. 11.) v Košiciach. Oba trestné činy mal spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania.
K prípadu obvineného policajta sa vo štvrtok (5. 11.) vyjadrila aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Podozrenia odsúdila a ubezpečila, že k nim pristupujú s maximálnou vážnosťou. Ochranu ľudí a rešpektovanie ich práv označila za absolútnu prioritu Policajného zboru. Za mimoriadne závažnú považovala skutočnosť, že poškodené sa mali nachádzať v osobitne zraniteľnom postavení.