Dobrovodský bude žiadať aj pozastavenie účinnosti novely o Košiciach
Ustanovenia zákona, ktoré podľa neho spôsobia nerovnosť hlasov Košičanov, prijal parlament v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR pre novelu zákona o meste Košice hneď po tom, ako bude zverejnená v Zbierke zákonov. Od súdu bude žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
„Budem čakať na publikovanie zákona v Zbierke zákonov. V ten deň, ako sa tam objaví, ideme na Ústavný súd a budem žiadať aj odloženie účinnosti, lebo Ústavný súd v nedávnom rozhodnutí povedal, že keď zákonodarca v krátkom čase pred voľbami zasiahne do podmienok súťaže, je to nedobré,“ skonštatoval Dobrovodský. Ustanovenia zákona, ktoré podľa neho spôsobia nerovnosť hlasov Košičanov, prijal parlament v druhom čítaní. „To znamená pár týždňov pred momentom, keď mesto Košice bude zostavovať volebné obvody. A aj materiál mesta Košice ukázal, že ak by sa mal aplikovať ten zákon, čo idem napadnúť, spôsobí to odchýlky v nerovnosti medzi mestskými časťami (MČ) až 116 percent,“ upozornil.
Dobrovodský chce napadnúť tie ustanovenia zákona, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť, a po reforme územného členenia aj každá miestna časť, mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Verejný ochranca práv sa obáva, že takto nastavené pravidlá môžu vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
„Napádam tri ustanovenia, ktoré hovoria, že každá miestna časť, bez ohľadu na veľkosť a počet obyvateľov, bude musieť mať jedného zástupcu. To spôsobí, že na hlasoch obyvateľov Košíc bude záležať menej alebo viac vzhľadom na to, kde sa v deň volieb vyskytnú, z akého obvodu budú voliť. Toto má už Bratislava dlhé roky a to som napádal, a v meste Košice, v tom zákone, sa zákonodarca vybral bratislavskou cestou, ktorú ja napádam a ktorá nie je dobrá,“ vysvetlil Dobrovodský.
Parlament koncom apríla schválil novelu zákona o meste Košice. Nová úprava má smerovať k tzv. racionalizácii počtu košických MČ, ktorých je v súčasnosti 22. Počíta napríklad s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, respektíve námestníka primátora, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu MČ na akýkoľvek iný počet. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, by sa počet MČ automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia. Zároveň sa má počet mestských poslancov zvýšiť zo 41 na 51.
