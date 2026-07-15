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Dobrovodský sa vyjadril k otázke sociálnej starostlivosti
V oblasti sociálnych služieb je podľa Dobrovodského potrebné rozlišovať medzi bežným zabezpečením sociálnej služby a jej bezodkladným poskytnutím.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský odporúča rodinám, aby riešili otázku sociálnej starostlivosti čo najskôr počas hospitalizácie pacienta a boli v pravidelnom kontakte so sociálnym pracovníkom nemocnice, obcou a príslušným úradom práce. Opakovane sa zaoberá podnetmi od rodín, ktoré sa po prepustení blízkeho z nemocnice ocitnú v náročnej životnej situácii. Pacient už nepotrebuje zdravotnú starostlivosť, no zároveň nemá zabezpečené bývanie ani sociálnu službu. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac.
Rodinní príslušníci podľa Dobrovodského často nevedia, aké sú ich práva a povinnosti ani na ktoré inštitúcie sa môžu obrátiť. „Takéto situácie predstavujú pre rodiny obrovskú psychickú aj finančnú záťaž. Je dôležité vedieť, že riešenie nemožno prenášať výlučne na príbuzných a že právny poriadok poskytuje viaceré možnosti, ako situáciu riešiť,“ uviedol VOP.
V oblasti sociálnych služieb je podľa Dobrovodského potrebné rozlišovať medzi bežným zabezpečením sociálnej služby a jej bezodkladným poskytnutím. Obec je povinná zabezpečiť sociálnu službu okamžite iba v zákonom presne vymedzených prípadoch, napríklad ak je vážne ohrozený život alebo zdravie osoby alebo ak osoba nemá žiadnu blízku osobu, ktorá by jej mohla poskytnúť nevyhnutnú pomoc.
„Skutočnosť, že rodina momentálne nedokáže zabezpečiť starostlivosť o blízkeho ešte automaticky neznamená, že sú splnené zákonné podmienky na bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne so zreteľom na konkrétne okolnosti a podmienky ustanovené zákonom,“ vysvetľuje ombudsman.
Pripomenul, že v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb došlo s účinnosťou od 1. júla 2026 k zmene právnej úpravy pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov pri zabezpečovaní dostupnosti sociálnych služieb. Nová právna úprava ustanovuje, že ak obec zabezpečí fyzickej osobe bezodkladné poskytovanie sociálnej služby a osoba ešte nemá vydaný integrovaný posudok, obec je povinná podať príslušnému správnemu orgánu podnet na začatie konania o vydanie integrovaného posudku.
Ak však osoba po prepustení z nemocnice potrebuje dlhodobú sociálnu službu a nejde o prípad bezodkladného zabezpečenia sociálnej služby podľa zákona, je potrebné, aby si sama podala žiadosť o vydanie integrovaného posudku na príslušnom úrade práce.
Rodinní príslušníci podľa Dobrovodského často nevedia, aké sú ich práva a povinnosti ani na ktoré inštitúcie sa môžu obrátiť. „Takéto situácie predstavujú pre rodiny obrovskú psychickú aj finančnú záťaž. Je dôležité vedieť, že riešenie nemožno prenášať výlučne na príbuzných a že právny poriadok poskytuje viaceré možnosti, ako situáciu riešiť,“ uviedol VOP.
V oblasti sociálnych služieb je podľa Dobrovodského potrebné rozlišovať medzi bežným zabezpečením sociálnej služby a jej bezodkladným poskytnutím. Obec je povinná zabezpečiť sociálnu službu okamžite iba v zákonom presne vymedzených prípadoch, napríklad ak je vážne ohrozený život alebo zdravie osoby alebo ak osoba nemá žiadnu blízku osobu, ktorá by jej mohla poskytnúť nevyhnutnú pomoc.
„Skutočnosť, že rodina momentálne nedokáže zabezpečiť starostlivosť o blízkeho ešte automaticky neznamená, že sú splnené zákonné podmienky na bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne so zreteľom na konkrétne okolnosti a podmienky ustanovené zákonom,“ vysvetľuje ombudsman.
Pripomenul, že v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb došlo s účinnosťou od 1. júla 2026 k zmene právnej úpravy pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov pri zabezpečovaní dostupnosti sociálnych služieb. Nová právna úprava ustanovuje, že ak obec zabezpečí fyzickej osobe bezodkladné poskytovanie sociálnej služby a osoba ešte nemá vydaný integrovaný posudok, obec je povinná podať príslušnému správnemu orgánu podnet na začatie konania o vydanie integrovaného posudku.
Ak však osoba po prepustení z nemocnice potrebuje dlhodobú sociálnu službu a nejde o prípad bezodkladného zabezpečenia sociálnej služby podľa zákona, je potrebné, aby si sama podala žiadosť o vydanie integrovaného posudku na príslušnom úrade práce.