Dobrovodský: V riešení hlukovej záťaže pri Rakytovciach nastal posun
Banská Bystrica 3. marca (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský konštatuje posun v riešení nadmernej hlukovej záťaže z rýchlostnej cesty R1 v mestskej časti Rakytovce v Banskej Bystrici. Termín dokončenia výstavby protihlukovej steny je naďalej stanovený na koniec roka 2032, príprava projektu však už má vymedzený konkrétny vecný a časový rámec. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
Na dlhodobé prekračovanie prípustných hodnôt hluku z rýchlostnej cesty v Rakytovciach a nedostatočnosť dovtedajších opatrení Ministerstva dopravy SR upozorňoval VOP ešte v januári 2024. Doterajšie merania v lokalite podľa VOP opakovane potvrdili prekročenie prípustných hodnôt hluku o deväť až 23 percent. Pripomína tiež, že dlhodobé vystavenie nadmerným decibelom aktivuje stresovú reakciu organizmu, čo má priamy súvis s rizikom kardiovaskulárnych ochorení a vysokým krvným tlakom.
Aktuálne podklady majú podľa VOP potvrdzovať, že štát medzičasom prijal konkrétne opatrenia, ktoré vytvorili reálny predpoklad na systémovú nápravu. Termín finálneho dokončenia výstavby protihlukovej steny v Rakytovciach je naďalej stanovený na koniec roka 2032, príprava projektu však už má vymedzený konkrétny vecný a časový rámec. V roku 2027 má byť zabezpečený stavebný zámer, v rokoch 2028 až 2029 má byť realizovaná projektová príprava a majetkoprávne vysporiadanie. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2031. Známe už majú byť aj predpokladané výdavky na prípravnú fázu, čo má predstavovať významný posun oproti stavu v roku 2024.
„Keďže štát preukázal aktívnu odbornú prípravu stavby a zabezpečil financovanie, nateraz nie je preukázané ďalšie porušovanie základných práv,“ uviedol Dobrovodský s tým, že plnenie stanovených krokov a prípravu projektu bude naďalej sledovať.
