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Dobrovodský: Voľby do zastupiteľstva Levíc neporušili princíp rovnosti
Dobrovodský preskúmal podnet, v ktorom podávateľ namietal dodržiavanie princípu rovnosti volebného práva.
Autor TASR
Levice 14. júla (TASR) - Voľby do mestského zastupiteľstva mesta Levice konané v roku 2022 sa konali v súlade s princípom rovnosti volebného práva podľa Ústavy SR aj podľa medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Potvrdil to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Uznesením mestského zastupiteľstva nedošlo k porušeniu základných práv obyvateľov ani kandidátov, skonštatoval.
Dobrovodský preskúmal podnet, v ktorom podávateľ namietal dodržiavanie princípu rovnosti volebného práva. Podnet smeroval k preskúmaniu zákonnosti a ústavnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým boli určené volebné obvody a počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch pre komunálne voľby uskutočnené 29. októbra 2022.
Verejný ochranca práv ako nezávislý orgán ochrany základných práv a slobôd preskúmal uznesenie z pohľadu dodržiavania ústavných princípov rovnosti aktívneho a pasívneho volebného práva. Predmetom prieskumu bolo najmä posúdenie primeranosti rozdelenia mesta na volebné obvody, ako aj proporcionality medzi počtom obyvateľov jednotlivých obvodov a počtom volených poslancov, čo má priamy vplyv na váhu hlasu každého voliča a rovnosť príležitostí kandidátov.
Analýza preukázala, že rozdelenie mesta na dva volebné obvody s rovnakým počtom poslancov (po 12) a takmer identickým počtom obyvateľov (15.559 a 15.675) zabezpečilo veľmi vyrovnaný pomer počtu obyvateľov na jedného poslanca. Priemerný počet obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca na úrovni celého mesta predstavoval 1301 obyvateľov. V jednotlivých volebných obvodoch sa tento údaj pohyboval na úrovni 1297 a 1306 obyvateľov na poslanca, pričom vzájomná odchýlka predstavovala iba 0,69 percenta. Takto nízka odchýlka znamená, že váha hlasu voličov v jednotlivých obvodoch bola prakticky rovnaká a nedošlo k deformácii volebného výsledku v prospech alebo neprospech žiadnej skupiny obyvateľov, skonštatoval Dobrovodský.
V rámci právneho posúdenia verejný ochranca práv vychádzal z ústavných ustanovení garantujúcich všeobecné, rovné a priame volebné právo, ako aj z príslušných ustanovení volebného zákona. Zohľadnil tiež relevantnú judikatúru súdov a medzinárodné štandardy, vrátane odporúčaní Benátskej komisie, podľa ktorých by odchýlky medzi volebnými obvodmi spravidla nemali presiahnuť 10 percent a nikdy nie 15 percent. V preskúmavanom prípade boli odchýlky výrazne nižšie než uvedená hranica.
„Výsledky prieskumu potvrdili, že mesto nastavilo volebné obvody spôsobom, ktorý plne rešpektuje ústavné princípy rovnosti volebného práva. Rozdiely vo váhe hlasov sú minimálne a pohybujú sa hlboko pod hranicou prípustných odchýlok,“ konštatuje verejný ochranca práv.
Dobrovodský preskúmal podnet, v ktorom podávateľ namietal dodržiavanie princípu rovnosti volebného práva. Podnet smeroval k preskúmaniu zákonnosti a ústavnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým boli určené volebné obvody a počet poslancov volených v jednotlivých obvodoch pre komunálne voľby uskutočnené 29. októbra 2022.
Verejný ochranca práv ako nezávislý orgán ochrany základných práv a slobôd preskúmal uznesenie z pohľadu dodržiavania ústavných princípov rovnosti aktívneho a pasívneho volebného práva. Predmetom prieskumu bolo najmä posúdenie primeranosti rozdelenia mesta na volebné obvody, ako aj proporcionality medzi počtom obyvateľov jednotlivých obvodov a počtom volených poslancov, čo má priamy vplyv na váhu hlasu každého voliča a rovnosť príležitostí kandidátov.
Analýza preukázala, že rozdelenie mesta na dva volebné obvody s rovnakým počtom poslancov (po 12) a takmer identickým počtom obyvateľov (15.559 a 15.675) zabezpečilo veľmi vyrovnaný pomer počtu obyvateľov na jedného poslanca. Priemerný počet obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca na úrovni celého mesta predstavoval 1301 obyvateľov. V jednotlivých volebných obvodoch sa tento údaj pohyboval na úrovni 1297 a 1306 obyvateľov na poslanca, pričom vzájomná odchýlka predstavovala iba 0,69 percenta. Takto nízka odchýlka znamená, že váha hlasu voličov v jednotlivých obvodoch bola prakticky rovnaká a nedošlo k deformácii volebného výsledku v prospech alebo neprospech žiadnej skupiny obyvateľov, skonštatoval Dobrovodský.
V rámci právneho posúdenia verejný ochranca práv vychádzal z ústavných ustanovení garantujúcich všeobecné, rovné a priame volebné právo, ako aj z príslušných ustanovení volebného zákona. Zohľadnil tiež relevantnú judikatúru súdov a medzinárodné štandardy, vrátane odporúčaní Benátskej komisie, podľa ktorých by odchýlky medzi volebnými obvodmi spravidla nemali presiahnuť 10 percent a nikdy nie 15 percent. V preskúmavanom prípade boli odchýlky výrazne nižšie než uvedená hranica.
„Výsledky prieskumu potvrdili, že mesto nastavilo volebné obvody spôsobom, ktorý plne rešpektuje ústavné princípy rovnosti volebného práva. Rozdiely vo váhe hlasov sú minimálne a pohybujú sa hlboko pod hranicou prípustných odchýlok,“ konštatuje verejný ochranca práv.