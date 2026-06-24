< sekcia Regióny
Dobrovodský:Verdikt ÚS posilňuje ochranu volebných práv Bratislavčanov
Ombudsman v prípade tohto uznesenia skonštatoval porušenie rovnosti volebného práva.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o protiústavnosti určenia počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach Bratislavy predstavuje významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov hlavného mesta. V reakcii na stredajšie rozhodnutie ÚS to vyhlásil verejný ochranca práv (VO) Róbert Dobrovodský, ktorého návrhu v tejto súvislosti ÚS vyhovel.
„Ústavný súd sa stotožnil s tým, že napadnutá právna úprava zasahuje do ústavne garantovaného práva občanov voliť a byť volení za rovnakých podmienok a potvrdil význam princípu rovnosti hlasov ako jednej zo základných podmienok demokratických volieb,“ uviedol ombudsman. Rozhodnutie ÚS podľa neho potvrdzuje, že aj legitímne ciele územnej samosprávy musia rešpektovať ústavnú požiadavku rovnosti volebného práva.
Dodáva, že po vyhlásení nálezu Ústavného súdu v zbierke zákonov tak bude potrebné zmeniť nedávno prijaté uznesenie bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré bolo prijaté na základe doterajšej právnej úpravy.
ÚS v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave je protiústavná. Dal za pravdu ombudsmanovi, ktorý na konci januára podal podnet, v ktorom za nesúladné s ústavou označil ustanovenie, že „počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca“.
Ombudsman v prípade tohto uznesenia skonštatoval porušenie rovnosti volebného práva. Odvolávajúc sa na odlišnú váhu voličov vo výrazne odlišných volebných obvodoch upozornil na výrazné zvýhodnenie voličov i kandidátov v malých volebných obvodoch hlavného mesta.
„Ústavný súd sa stotožnil s tým, že napadnutá právna úprava zasahuje do ústavne garantovaného práva občanov voliť a byť volení za rovnakých podmienok a potvrdil význam princípu rovnosti hlasov ako jednej zo základných podmienok demokratických volieb,“ uviedol ombudsman. Rozhodnutie ÚS podľa neho potvrdzuje, že aj legitímne ciele územnej samosprávy musia rešpektovať ústavnú požiadavku rovnosti volebného práva.
Dodáva, že po vyhlásení nálezu Ústavného súdu v zbierke zákonov tak bude potrebné zmeniť nedávno prijaté uznesenie bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré bolo prijaté na základe doterajšej právnej úpravy.
ÚS v stredu rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste SR Bratislave je protiústavná. Dal za pravdu ombudsmanovi, ktorý na konci januára podal podnet, v ktorom za nesúladné s ústavou označil ustanovenie, že „počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca“.
Ombudsman v prípade tohto uznesenia skonštatoval porušenie rovnosti volebného práva. Odvolávajúc sa na odlišnú váhu voličov vo výrazne odlišných volebných obvodoch upozornil na výrazné zvýhodnenie voličov i kandidátov v malých volebných obvodoch hlavného mesta.