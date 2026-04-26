< sekcia Regióny
Dobrovoľná civilná ochrana má na konte tisícky nasadení
DCO tvorí široké spektrum ľudí všetkých vekových skupín, zastupujúcich rôzne profesie i oblasti života.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Pôsobenie v oblasti civilnej ochrany a pomoc ľuďom v krízových a mimoriadnych situáciách je sférou Dobrovoľnej civilnej ochrany (DCO). „Z pôvodnej regionálnej skupiny, ktorú založili aktívni jednotlivci sa DCO rozšírila na organizáciu s približne 200 dobrovoľníkmi, vlastným výcvikovým systémom, odbornými školeniami i vozovým parkom,“ informoval súčasný predseda združenia Stanislav Pešek.
Pripomenul, že začiatky sa datujú do roku 2018, kedy vznikla Dobrovoľná záhorácka brigáda, ako priekopnícka dobrovoľná organizácia v oblasti civilnej ochrany a súčasti integrovaného záchranného systému. „Po krátkom čase a regionálnom rozšírení o dobrovoľníkov zo Senice, Skalice a Bratislavy, neskôr aj z Trnavy a Trenčína sme zmenili názov na súčasnú podobu - Dobrovoľnú civilnú ochranu - ako univerzálny názov bez územného obmedzenia,“ priblížil Pešek.
Vysvetlil, že DCO pôsobí ako ostatná záchranná zložka v rámci integrovaného záchranného systému, najčastejšie je využívaná pri pátraní po nezvestných osobách, či ako podporná zložka profesionálnym a dobrovoľným hasičom. „Počas našej existencie sme boli skoro pri každej veľkej mimoriadnej situácii, ktorá postihla Slovensko. V čase pandémie COVID-19 sme intenzívne pomáhali pri opatreniach na hraničných priechodoch či repatriačných centrách, rovnako sme pomáhali pri opatreniach, ktoré si na východnej hranici vyžiadal vojenský konflikt na Ukrajine, ale aj povodne v roku 2024 či pandémia slintačky a krívačky v roku 2025,“ bilancoval Pešek, ktorý upozornil aj na to, že organizácia tiež vyvíja v oblasti civilnej ochrany edukačnú činnosť. O intenzite činnosti DCO podľa neho svedčí i počet nasadení a hodín práce. „V rokoch 2020 - 2025 sme odpracovali 156.352 nezištných hodín a vykonali 2183 nasadení na území Slovenska a niekoľkokrát na vyžiadanie aj v Českej republike,“ uviedol predseda DCO, pripomínajúci v tejto súvislosti aj pomoc dobrovoľníkov pri odstraňovaní následkov tornáda na Južnej Morave.
DCO tvorí široké spektrum ľudí všetkých vekových skupín, zastupujúcich rôzne profesie i oblasti života. „V tíme máme aj skúsených profesionálov, napríklad záchranárov, zdravotníkov, policajtov či ľudí s praxou v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia. Zároveň však medzi nami pôsobia aj dobrovoľníci z úplne odlišných profesií - od žeriavnikov, administratívnych pracovníkov a technikov až po ľudí z oblasti služieb či súkromnej bezpečnosti,“ vysvetlil Pešek.
Ozrejmil ďalej, že združenie funguje ako jedna celonárodná organizácia, ktorá má regionálnych koordinátorov, plánujúcich činnosti, organizujúcich výcvik a zabezpečujúcich operatívne nasadenia. „V prípade väčších udalostí alebo potreby posilnenia kapacít môže regionálny koordinátor požiadať o súčinnosť ďalšie regióny, čo nám umožňuje flexibilne reagovať na mimoriadne udalosti v rámci celého Slovenska,“ dodal predseda DCO.
Pôsobenie organizácie je v súčasnosti sústredené najmä v západnej časti Slovenska. „Cieľom je však rozšíriť pôsobnosť aj do ďalších regiónov Slovenska, najmä do severných a východných oblastí, kde sa pravidelne vyskytuje najviac mimoriadnych udalostí,“ zdôraznil Pešek.
Rozšírenie je podľa jeho slov zatiaľ limitované najmä nedostatkom finančných zdrojov. „Každý nový dobrovoľník musí prejsť odborným vzdelávaním, byť vystrojený a vybavený materiálom potrebným na bezpečné nasadenie v teréne. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj skladové priestory pre techniku a výstroj. Bez stabilného financovania nie je možné tieto podmienky zabezpečiť v nových regiónoch v takej kvalite, akú považujeme za nevyhnutnú,“ vysvetlil.
Na druhej strane ocenil spoluprácu so Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra SR. „Po rokoch, keď dobrovoľnícke organizácie v tejto oblasti fungovali najmä vďaka vlastnej iniciatíve a bez systémovej podpory, veríme, že môže nastať obdobie, v ktorom sa dobrovoľníctvo na úseku civilnej ochrany, či integrovaného záchranného systému posilní a získa pevnejšie miesto v rámci krízového riadenia štátu,“ uzavrel predseda DCO.
