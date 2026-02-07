< sekcia Regióny
Dobrovoľní hasiči dostanú novú techniku
Predseda BBSK Ondrej Lunter pri tejto príležitosti konštatoval, že nová technika zvyšuje jednak komfort samotných hasičov, ale aj obyvateľov zasiahnutých oblastí.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú mať k dispozícii novú techniku na zvládanie mimoriadnych udalostí. Ide o prívesné vozíky na krátkodobé núdzové ubytovanie, ktoré v sobotu v Banskej Bystrici predstavili 170 dobrovoľným hasičom z celého kraja v rámci ich školenia.
Predseda BBSK Ondrej Lunter pri tejto príležitosti konštatoval, že nová technika zvyšuje jednak komfort samotných hasičov, ale aj obyvateľov zasiahnutých oblastí. Vozíky sú vybavené napríklad desiatimi rozkladacími lôžkami pre núdzové bývanie v stanoch, osvetlením či elektrocentrálou, ktoré umožňujú rýchle zabezpečenie základných životných potrieb priamo v teréne.
Špeciálne prívesy, ktoré poputujú štyrom najvýkonnejším jednotkám dobrovoľných hasičov v kraji do Banskej Štiavnice, Jelšavy, Brezna a do Senohradu, budú môcť dobrovoľní hasiči využívať pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach a ďalších katastrofách. Lunter dodal, že v najbližšom období pribudnú aj dva hygienické prívesy a ďalších 13 prívesov určených na zásahy pri veterných smrštiach. Tie poputujú do všetkých okresov kraja.
Člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Zapletal, ktorý je zároveň členom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Jelšava, považuje novú techniku za veľký prínos. „Ako veliteľ DHZM Jelšava môžem povedať, že nám to posilní zásahový rádius v tom zmysle, že môžeme pomôcť v rámci celého kraja. Naši dobrovoľníci sú na to pripravení, samozrejme, prešli aj školením a prípravou,“ poznamenal.
Novú techniku BBSK nadobudol v rámci cezhraničného projektu realizovaného z programu Interreg Maďarsko - Slovensko s rozpočtom viac ako milión eur. Jeho súčasťou je aj posilňovanie spolupráce s maďarskými partnermi, pričom prívesy budú môcť byť využívané aj pri zásahoch v prihraničných oblastiach.
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Dušan Hancko konštatoval, že potreba takejto techniky vzišla z analýzy reálnych udalostí a skutočností, ktoré sa udiali, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Vďaka nim a tiež zvyšovaniu kvalifikácie hasičov, ktoré je taktiež súčasťou projektu, bude odborná pripravenosť hasičov na vyššej úrovni.
Predseda BBSK Ondrej Lunter pri tejto príležitosti konštatoval, že nová technika zvyšuje jednak komfort samotných hasičov, ale aj obyvateľov zasiahnutých oblastí. Vozíky sú vybavené napríklad desiatimi rozkladacími lôžkami pre núdzové bývanie v stanoch, osvetlením či elektrocentrálou, ktoré umožňujú rýchle zabezpečenie základných životných potrieb priamo v teréne.
Špeciálne prívesy, ktoré poputujú štyrom najvýkonnejším jednotkám dobrovoľných hasičov v kraji do Banskej Štiavnice, Jelšavy, Brezna a do Senohradu, budú môcť dobrovoľní hasiči využívať pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach a ďalších katastrofách. Lunter dodal, že v najbližšom období pribudnú aj dva hygienické prívesy a ďalších 13 prívesov určených na zásahy pri veterných smrštiach. Tie poputujú do všetkých okresov kraja.
Člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Zapletal, ktorý je zároveň členom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Jelšava, považuje novú techniku za veľký prínos. „Ako veliteľ DHZM Jelšava môžem povedať, že nám to posilní zásahový rádius v tom zmysle, že môžeme pomôcť v rámci celého kraja. Naši dobrovoľníci sú na to pripravení, samozrejme, prešli aj školením a prípravou,“ poznamenal.
Novú techniku BBSK nadobudol v rámci cezhraničného projektu realizovaného z programu Interreg Maďarsko - Slovensko s rozpočtom viac ako milión eur. Jeho súčasťou je aj posilňovanie spolupráce s maďarskými partnermi, pričom prívesy budú môcť byť využívané aj pri zásahoch v prihraničných oblastiach.
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Dušan Hancko konštatoval, že potreba takejto techniky vzišla z analýzy reálnych udalostí a skutočností, ktoré sa udiali, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Vďaka nim a tiež zvyšovaniu kvalifikácie hasičov, ktoré je taktiež súčasťou projektu, bude odborná pripravenosť hasičov na vyššej úrovni.