Dobrovoľní hasiči opäť skontrolujú komíny v Handlovej
Preventívne kontroly robia dobrovoľní hasiči pravidelne každý rok pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Autor TASR
Handlová 14. októbra (TASR) - Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Handlová - Morovno opäť skontrolujú komíny vo vybraných domácnostiach na území mesta Handlová. Preventívne protipožiarne kontroly vykonajú na približne 500 domoch počas dvoch októbrových víkendov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Preventívne kontroly robia dobrovoľní hasiči pravidelne každý rok pred začiatkom vykurovacej sezóny. „Každé štyri roky obmieňajú ulice so zástavbou rodinných domov v rôznych lokalitách mesta. Preventívne kontroly sú súčasťou ochrany majetku obyvateľov a sú bezplatné,“ pripomenula Paulínyová.
Kontroly vykonajú členovia DHZ 18. a 19. októbra a 25. a 26. októbra, pri vstupe do domácností sa preukážu povolením na výkon tejto práce. „Počas dvoch víkendov skontrolujú spolu komíny na strechách približne 500 domov na uliciach 1. mája, Ružová, Údernícka, Krátka, Dimitrovova, Pstruhárska, Mostná, Majerníkova, Prievidzská, Švermova, Športová, Savina, Pod šachtou, Parková, Poštová, Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Jilemnického a v mestskej časti Morovno,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.
Súčasťou kontrol je oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. „Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov a vykurovacích telies z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne majiteľovi objektu postup na nápravu,“ priblížil referent požiarnej ochrany na Mestskom úrade v Handlovej Michal Dobiš. Ak pri následnej kontrole majiteľ podľa neho nedostatok neodstráni, mesto požiada príslušné orgány o preverenie ich stavu. Príslušným orgánom je v tomto prípade Okresný úrad v Prievidzi a Hasičský a záchranný zbor.
