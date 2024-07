Dobrovoľní hasiči počas extrémnych horúčav kropia ulice v Poltári

Poltár 11. júla (TASR) - Mesto Poltár prijalo v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím preventívne opatrenie. Dobrovoľní hasiči vozidlom a nádržami plnými vody kropia ulice mesta. TASR o tom vo štvrtok informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že tak pomáhajú znižovať teplotu na asfaltových a betónových plochách. "Naša práca je dôležitá nielen pre komfort obyvateľov, ale aj pre ich zdravie," objasnil veliteľ dobrovoľných hasičov Ján Kulich. Voda ochladzuje povrchy, pomáha znížiť prach a iné nečistoty vo vzduchu, čo je podľa samosprávy v období horúčav mimoriadne dôležité.



V prípade, že sa chcú obyvatelia i návštevníci mesta schladiť, k dispozícii im je poltárske letné kúpalisko. Otvorené je od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 19.00 h. K dispozícii sú dva bazény. Očenášová uviedla, že hodnota vstupného vzrástla len minimálne a ceny všetkých permanentiek ostávajú v porovnaní s minulým rokom nezmenené. Spomenula, že naďalej ostávajú v platnosti zľavy pre občanov mesta Poltár a prímestských častí.



V lete sa treba v exteriéri chrániť vhodnou pokrývkou hlavy aj slnečnými okuliarmi. Dôležité je i používanie krému s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. V horúčavách sa tiež odporúča nosiť oblečenie voľnejšieho strihu a skôr svetlých farieb. Pripomenuli to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. Na ľudí tiež apelovali, aby sa opakovane nevystavovali slnečnému žiareniu, pretože negatívne vplýva na kožu.