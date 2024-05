Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji získajú nové vybavenie

Fiľakovo 2. mája (TASR) - Dobrovoľné hasičské zbory v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dostanú nové vybavenie na zvládanie prírodných katastrof. Dobrovoľní hasiči tak budú lepšie pripravení na zásahy pri udalostiach, ktoré súvisia so zmenou klímy, a to napríklad veterných smrštiach, záplavách či požiaroch. Na nákup techniky a realizáciu školení získal BBSK spoločne s maďarskou Novohradskou župou v rámci cezhraničného projektu vyše milión eur. Predstavitelia oboch krajov o tom informovali vo štvrtok pred sídlom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo.



"Tento projekt pomôže spojiť a zosieťovať dobrovoľné hasičské zbory a poskytne im na to prostriedky. Ja to dielik do skladačky prevencia katastrof - pripravenosť na katastrofy - reakcia na katastrofy - obnova po katastrofách, ktorú potrebujeme urýchlene vyskladať," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči sú podľa neho najlepšie zorganizovanou organizačnou zložkou štátu.



BBSK a partnerská Novohradská župa v Maďarsku získali na zvýšenie pripravenosti oboch regiónov na riadenie rizík súvisiacich s katastrofami z programu Interreg vyše milión eur. Financie budú použité na nákup špecializovaných prívesných vozíkov s vybavením pre núdzové prekrývanie striech po požiaroch či veterných smrštiach a tiež na súpravy materiálu, ktorý je potrebný na krátkodobé núdzové ubytovanie osôb po mimoriadnych udalostiach.



"Cieľom tohto projektu je zvýšiť intervenčné kapacity dobrovoľných hasičských zborov. Vplyvom klimatickej zmeny sa nám nároky na ich vybavenie neustále zvyšujú. Zároveň je súčasťou projektu aj zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie dobrovoľných hasičov, vrátane rozšírenia vodičských oprávnení na skupinu E, ktorá je potrebná pre ťahanie prívesných vozíkov so zvýšenou hmotnosťou," priblížil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica Dušan Hancko.



V Banskobystrickom kraji je v súčasnosti kategorizovaných 283 dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, spoločne majú približne 10.000 členov. Nové materiálno-technické vybavenie na zvládanie prírodných katastrof bude rozdelené medzi vybrané dobrovoľné hasičské zbory vo viacerých okresoch BBSK i Novohradskej župy.