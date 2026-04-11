Sobota 11. apríl 2026
Dobrovoľní hasiči v Brezne oslavujú 150. výročie vzniku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Brezno 11. apríla (TASR) - Pre dobrovoľných hasičov v Brezne je tento rok výnimočným. Nesie sa v znamení osláv 150. výročia jeho založenia, ktorými si pripomínajú nielen bohatú históriu, ale sú i poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na pokračovaní tejto významnej tradície pomoci druhým na Horehroní.

Ako zhodnotil predseda Dobrovoľného hasičského zboru Brezno-mesto Vladimír Hašan, vlani zasahovali celkovo pri 37 udalostiach, z toho pri ôsmich požiaroch, dva zásahy súviseli so živelnými pohromami a 27 tvorili technické výjazdy. Pravidelne sa zapájali do pomoci pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste.

Práca dobrovoľných hasičov je nielen o zásahoch pri požiaroch či mimoriadnych udalostiach. Sú pripravení pomôcť vždy, keď je to potrebné, či už ide o ochranu majetku, zdravia alebo o pomoc pri rôznych podujatiach a našich aktivitách. Vážim si, že to robia vo svojom voľnom čase a s veľkým nasadením. Dobrovoľní hasiči sú dôležitou súčasťou fungovania mesta a oporou pri mnohých situáciách, ktoré by sme bez nich ťažko zvládali,“ zdôraznil na webe mesta brezniansky primátor Tomáš Abel.

Popri zásahovej činnosti dobrovoľní hasiči napríklad zabezpečovali polievanie a údržbu ľadovej plochy na námestí, počas suchých letných mesiacov pomáhali so zavlažovaním novovysadených stromov na Banisku, spolupracovali s mestskými lesmi pri čistení podzemnej nádrže na vodu pri farme Brezinky. Pomoc poskytli i pri dodávkach vody na stavbu cyklolávky na Banisku.

Vďaka mestu, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a programu Interreg HUSK sme získali novú UTV štvorkolku, ktorá nám pomáha pri hliadkovacej činnosti, zásahoch v ťažko dostupnom teréne, pátraní po nezvestných osobách či pri povodniach. Do výpožičky sme získali prívesný vozík určený na núdzové ubytovanie pre desať osôb v prípade mimoriadnych udalostí. Čoskoro by k nemu mal pribudnúť aj ďalší vozík, mobilná sanita, ktorá umožní zabezpečiť základné hygienické potreby,“ priblížil Hašan časť technického vybavenia, ktoré sa im podarilo získať.
.

