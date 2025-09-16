< sekcia Regióny
Dobrovoľní hasiči v Chľabe rozšírili vozový park
Nákup v hodnote 10.800 eur bol financovaný z prostriedkov Nadácie Pomoc spravovanej Nitrianskym samosprávnym krajom.
Autor TASR
Chľaba 16. septembra (TASR) - Dobrovoľní hasiči v obci Chľaba v okrese Nové Zámky rozšírili svoj vozový park o špeciálne zásahové vozidlo Tatra 148 CAS 32. Nákup v hodnote 10.800 eur bol financovaný z prostriedkov Nadácie Pomoc spravovanej Nitrianskym samosprávnym krajom. Vozidlo dokáže prejsť aj tam, kde iná technika zlyháva, skonštatoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Dobrovoľný hasičský zbor v Chľabe funguje od roku 1921. V súčasnosti má 16 aktívnych členov, ktorí zasahujú nielen pri požiaroch, ale aj pri povodniach, čerpaní vody či asistencii záchranným zložkám. Obec leží pri sútoku Ipľa a Dunaja, čo prináša zvýšené riziko povodní aj komplikovaného prístupu.
Hasičská Tatra je z roku 1973, no po kompletnej rekonštrukcii disponuje modernou nadstavbou a veľkokapacitnou nádržou s objemom 7000 litrov. Vysoká je len 2,8 metra, zmestí sa aj na úzke cesty či podjazdy. „Doteraz sme boli limitovaní technikou, či už pri veľkých požiaroch, alebo povodniach. Darovaná Tatra nám otvára možnosti, aby sme zasahovali rýchlejšie, bezpečnejšie a s dostatočnou zásobou vody,“ skonštatoval veliteľ dobrovoľných hasičov Tibor Kosznovszki.
