Dobrovoľní hasiči v Kláštore pod Znievom stavajú máj všetkým ženám

Kláštor pod Znievom 28. apríla (TASR) – Členovia druhého najstaršieho hasičského zboru v Turci postavia posledný aprílový deň v Kláštore pod Znievom máj všetkým ženám z obce. Podľa dlhoročného veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) aj Dobrovoľného hasičského zboru, občianskeho združenia Jána Pyšného je stavanie mája jednou z tradičných akcií miestnych hasičov.



"Po máj väčšinou ide rovnaká partia, ale pripájajú sa k nim aj mladší. Dva týždne predtým ho chodíme odseknúť, očistí sa, olúpe a potom sa donesie. Vystúpia aj deti zo škôlky, poviažu si stužky na máj, zahrá im harmonikár a máj sa postaví. Pri stavaní mája sa nám už stalo, že padol a zlomil sa. Ale skrátili sme ho a postavili aj tak. Ideálny máj je vysoký tak 16 metrov, lebo potom je už veľmi ťažké ho dvíhať. Treba veľa ľudí a musia byť zohratý tím, aby vedeli, ako ho postaviť," vysvetlil Pyšný.



Tradičnou akciou je podľa neho aj fašiangový sprievod obcou spojený s obecnou zabíjačkou. "Sprievod organizujú mladí hasiči, bez nich by nebol. Vyzdobia si koč a všetko pripravia. Starší im radia, čo majú robiť. Jedna časť hasičov ide na sprievod obcou. Máme koňa s kočom, harmonikára a chodíme fašiangovať v tradičných aj novodobých maskách. Nepochovávame basu, ako sa to robí, lebo sa nedá robiť všetko. Ale robíme zabíjačku. Je to celodenná akcia, pri ktorej dávame ľuďom koštovať výrobky. Chodí ich veľa aj z iných obcí," povedal veliteľ dobrovoľných hasičov.



V Kláštore pod Znievom oslávia 11. mája 145 rokov založenia hasičského zboru. V roku 1874 ho založili obce Kláštor pod Znievom, Lazany a Slovany. Prihlásilo sa 60 členov a prvým veliteľom sa stal Dr. Matej Korauš - vynikajúci lekár, ale aj známy vedecký pracovník a pedagóg. "Z historickej techniky sa zachovala napríklad hasičská striekačka z roku 1932, ktorá je plne funkčná. V roku 2015 sme rozšírili náš vozový park o hasičskú pracovnú plošinu a zásahové vozidlo Iveco Daily, ktoré sme dostali ako dar od ministerstva vnútra," uviedol Pyšný.



Doplnil, že v obci je 146 dobrovoľných hasičov, z toho je 20 členov hasičskej jednotky DHZO, ktorá chodí na zásahy. "Naša jednotka je zaradená do A kategórie. Môžeme povedať, že je funkčná a schopná vykonávať svoju činnosť. Dostávame dotácie od ministerstva vnútra, od obce a snažíme sa aj privyrobiť si. Máme tiež dve hasičské družstvá žiakov - dievčatá a chlapci, máme dorastencov dievčatá a chlapcov. Záujem je, ale už nie ako kedysi. Upadá to s počítačmi, už to mladých tak nebaví. Ale sú takí, ktorí to ťahajú," podotkol veliteľ dobrovoľných hasičov.



Osobitnou kapitolou je podľa neho hasičský šport. "V ňom sme dosahovali a dosahujeme veľa úspechov. Ich základ pokladajú obetaví ľudia, ktorí začali od základov pracovať s deťmi a mládežou. Úspechy družstiev detí, mládeže aj dospelých na okresných kolách sú už pre nás akousi samozrejmosťou. Dobré meno a rešpekt súperov nám robia aj pohárové súťaže, čoho dôkazom je zbierka víťazných i putovných pohárov. Za týmito úspechmi sa však skrýva veľa potu, síl, odriekania a fyzickej i psychickej práce," zdôraznil Pyšný.