Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji dostali ďalších 10 hasičských áut

Košice 27. augusta (TASR) - Desať nových hasičských vozidiel získali vo štvrtok dobrovoľní hasiči v obciach Košického kraja. Išlo o obce Štós, Košická Belá, Rákoš, Trhovište, Jasov, Rejdová, Prakovce, Švedlár, Dobšiná a Borša. Vozidlá značky Iveco Daily im odovzdali minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) spolu s predstaviteľmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO). TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



"Investície do techniky pre dobrovoľných hasičov sú tou najlepšou prevenciou pred škodami, ktoré môžu mimoriadne udalosti napáchať. Svedčí o tom aj fakt, že stúpol počet spoločných zásahov profesionálnych a dobrovoľných hasičov až o tretinu. To by bez kvalitnej techniky nešlo," povedal Mikulec.



Prezident HaZZ Pavol Mikulášek konštatoval, že vozidlá pre obce starostlivo vyberajú. "Priraďujú sa na základe konkrétnych kritérií a posudzuje ich pracovná skupina, ktorú okrem zástupcov Prezídia HaZZ a zástupcov z Dobrovoľnej požiarnej ochrany tvoria aj hasiči z konkrétneho kraja a okresu. Týmto spôsobom vieme vybrať dobrovoľný zbor, ktorý vozidlo najviac potrebuje," uviedol.



Na Slovensku je viac ako 100.000 dobrovoľných hasičov, z toho viac ako 30.000 je pripravených okamžite zasiahnuť.