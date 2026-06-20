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Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získajú 20 externých defibrilátorov
V súčasnosti KSK spolupracuje s viac ako 200 dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí.
Autor TASR
Košice 20. júna (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v systematickej podpore dobrovoľných hasičov a vo zvyšovaní pripravenosti obcí na mimoriadne udalosti. Hovorkyňa kraja Katarína Strojná informovala, že jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je rozširovanie siete automatických externých defibrilátorov (AED), ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života v prvých kritických minútach po zástave srdca. V tomto roku krajská samospráva prostredníctvom Dobrovoľného zboru civilnej ochrany odovzdáva ďalších 20 AED prístrojov.
„Obyvateľom budú k dispozícii v obciach a mestách Prakovce, Dobšiná, Boliarov, Ruskov, Margecany a Gelnica. Ďalej pribudnú v Kecerovskom Lipovci, Čakanovciach, Bôrke, Stratenej, ale aj v Perín-Chyme, Čiernej Lehote či Spišských Vlachoch. Získajú ich tiež obce Horňa, Mlynky, Kaluža, Opátka, Porúbka, Staré a Turnianska Nová Ves,“ vymenovala hovorkyňa. Kraj tak nadväzuje na minuloročnú etapu, v ktorej distribuovali 22 defibrilátorov. Spolu tak v rámci krajského programu odovzdali do užívania už 79 AED zariadení, ktoré sú k dispozícii obyvateľom naprieč regiónom.
„Význam tejto iniciatívy potvrdzujú aj konkrétne výsledky. Nami distribuované defibrilátory boli doteraz použité pri 19 výjazdoch, počas ktorých zohrali dôležitú úlohu pri poskytovaní neodkladnej pomoci. Vďaka ich nasadeniu sa podarilo zachrániť šesť ľudských životov. Každý takýto prípad je dôkazom, že investície do vybavenia, pripravenosti a vzdelávania dobrovoľných hasičov majú priamy dosah na bezpečnosť aj zdravie východniarov,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Pripomenul, že dobrovoľní hasiči sú často prví na mieste nehôd či živelných udalostí a svojou obetavou službou významne prispievajú k ochrane životov a majetku. Aj preto kraj s nimi dlhodobo rozvíja spoluprácu prostredníctvom Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK, ktorý zabezpečuje podporu v oblasti technického vybavenia, vzdelávania a koordinácie aktivít. V súčasnosti KSK spolupracuje s viac ako 200 dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí. V tomto roku absolvovalo školenia 291 dobrovoľníkov zo 73 obcí, pričom kraj pripravuje ďalšie rozšírenie vzdelávacích programov a praktických tréningov.
„Obyvateľom budú k dispozícii v obciach a mestách Prakovce, Dobšiná, Boliarov, Ruskov, Margecany a Gelnica. Ďalej pribudnú v Kecerovskom Lipovci, Čakanovciach, Bôrke, Stratenej, ale aj v Perín-Chyme, Čiernej Lehote či Spišských Vlachoch. Získajú ich tiež obce Horňa, Mlynky, Kaluža, Opátka, Porúbka, Staré a Turnianska Nová Ves,“ vymenovala hovorkyňa. Kraj tak nadväzuje na minuloročnú etapu, v ktorej distribuovali 22 defibrilátorov. Spolu tak v rámci krajského programu odovzdali do užívania už 79 AED zariadení, ktoré sú k dispozícii obyvateľom naprieč regiónom.
„Význam tejto iniciatívy potvrdzujú aj konkrétne výsledky. Nami distribuované defibrilátory boli doteraz použité pri 19 výjazdoch, počas ktorých zohrali dôležitú úlohu pri poskytovaní neodkladnej pomoci. Vďaka ich nasadeniu sa podarilo zachrániť šesť ľudských životov. Každý takýto prípad je dôkazom, že investície do vybavenia, pripravenosti a vzdelávania dobrovoľných hasičov majú priamy dosah na bezpečnosť aj zdravie východniarov,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Pripomenul, že dobrovoľní hasiči sú často prví na mieste nehôd či živelných udalostí a svojou obetavou službou významne prispievajú k ochrane životov a majetku. Aj preto kraj s nimi dlhodobo rozvíja spoluprácu prostredníctvom Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK, ktorý zabezpečuje podporu v oblasti technického vybavenia, vzdelávania a koordinácie aktivít. V súčasnosti KSK spolupracuje s viac ako 200 dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí. V tomto roku absolvovalo školenia 291 dobrovoľníkov zo 73 obcí, pričom kraj pripravuje ďalšie rozšírenie vzdelávacích programov a praktických tréningov.