< sekcia Regióny
Dobrovoľní hasiči v kraji dostanú techniku na mimoriadne udalosti
Techniku na mimoriadne udalosti dostanú dobrovoľní hasiči v rámci pilotného projektu realizovaného vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskom.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. januára (TASR) - Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji dostanú techniku na použitie pri mimoriadnych udalostiach. Špeciálne prívesné vozíky s vybavením dostanú štyri dobrovoľné hasičské zbory v rôznych regiónoch. Výpožičku schválili krajskí poslanci na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu BBSK.
Techniku na mimoriadne udalosti dostanú dobrovoľní hasiči v rámci pilotného projektu realizovaného vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskom. Špeciálne prívesy s vybavením budú môcť využívať pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach a ďalších katastrofách. Prívesy sú vybavené aj stanovým prístreškom a technickým zázemím, ktoré umožňuje zriadenie núdzového ubytovania v teréne alebo v náhradných priestoroch, ako sú telocvične, kultúrne domy či iné objekty.
„Tento projekt nie je len o technike, ale o spolupráci, pripravenosti a vzájomnej pomoci. Hasiči sú najlepšie zorganizovanou zložkou v našom štáte a vďaka modernému vybaveniu dokážu aj dobrovoľné hasičské zbory reagovať rýchlejšie a efektívnejšie. Zároveň tak posilňujeme cezhraničné riadenie rizík medzi Slovenskom a Maďarskom,“ priblížil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Techniku pre núdzové zásahy pri mimoriadnych udalostiach kraj nadobudol vďaka projektu z programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Výpožičku štyroch prívesov pre dobrovoľných hasičov z Banskej Štiavnice, Jelšavy, Brezna a zo Senohradu odobrili poslanci na ostatnom krajskom zastupiteľstve, výpožička platí do konca júna 2031.
„Klimatické zmeny a čoraz častejšie extrémne prejavy počasia si vyžadujú, aby sme boli pripravení rýchlo a účinne pomôcť obyvateľom v núdzi. Dobrovoľní a profesionálni hasiči predstavujú významnú zložku v rámci celoplošného pokrytia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. V mnohých prípadoch sú, ako zložka integrovaného záchranného systému, prví na mieste zásahu, a preto im chceme dať do rúk vybavenie, ktoré im umožní konať okamžite a profesionálne,“ skonštatoval špecialista pre riadenie rizík katastrof Úradu BBSK Ivan Chromek.
V posilňovaní vybavenia dobrovoľných hasičov chce BBSK aj naďalej pokračovať. V najbližšom období majú v kraji pribudnúť ďalšie prívesy, a to dva hygienické a 13 prívesov určených na zásahy pri veterných smrštiach.
Techniku na mimoriadne udalosti dostanú dobrovoľní hasiči v rámci pilotného projektu realizovaného vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskom. Špeciálne prívesy s vybavením budú môcť využívať pri požiaroch, povodniach, veterných smrštiach a ďalších katastrofách. Prívesy sú vybavené aj stanovým prístreškom a technickým zázemím, ktoré umožňuje zriadenie núdzového ubytovania v teréne alebo v náhradných priestoroch, ako sú telocvične, kultúrne domy či iné objekty.
„Tento projekt nie je len o technike, ale o spolupráci, pripravenosti a vzájomnej pomoci. Hasiči sú najlepšie zorganizovanou zložkou v našom štáte a vďaka modernému vybaveniu dokážu aj dobrovoľné hasičské zbory reagovať rýchlejšie a efektívnejšie. Zároveň tak posilňujeme cezhraničné riadenie rizík medzi Slovenskom a Maďarskom,“ priblížil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Techniku pre núdzové zásahy pri mimoriadnych udalostiach kraj nadobudol vďaka projektu z programu Interreg Maďarsko - Slovensko. Výpožičku štyroch prívesov pre dobrovoľných hasičov z Banskej Štiavnice, Jelšavy, Brezna a zo Senohradu odobrili poslanci na ostatnom krajskom zastupiteľstve, výpožička platí do konca júna 2031.
„Klimatické zmeny a čoraz častejšie extrémne prejavy počasia si vyžadujú, aby sme boli pripravení rýchlo a účinne pomôcť obyvateľom v núdzi. Dobrovoľní a profesionálni hasiči predstavujú významnú zložku v rámci celoplošného pokrytia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. V mnohých prípadoch sú, ako zložka integrovaného záchranného systému, prví na mieste zásahu, a preto im chceme dať do rúk vybavenie, ktoré im umožní konať okamžite a profesionálne,“ skonštatoval špecialista pre riadenie rizík katastrof Úradu BBSK Ivan Chromek.
V posilňovaní vybavenia dobrovoľných hasičov chce BBSK aj naďalej pokračovať. V najbližšom období majú v kraji pribudnúť ďalšie prívesy, a to dva hygienické a 13 prívesov určených na zásahy pri veterných smrštiach.