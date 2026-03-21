Dobrovoľní hasiči v Sačurove získali nové vybavenie aj techniku
Autor TASR
Sačurov 21. marca (TASR) - Dobrovoľní hasiči v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou získali nové vybavenie a techniku zásluhou cezhraničného projektu „Hasia a zachraňujú“, ktorý obec realizovala v spolupráci s „gminou“ Sanok v Poľsku. Starosta Peter Barát pre TASR uviedol, že na vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Sačurove smerovalo približne 150.000 eur.
Hasiči získali aj nové zásahové oblečenie, hadice, čerpadlá či ďalšie vybavenie potrebné pri zásahoch. „Z techniky sme dostali napríklad štvorkolku a buginu s čerpadlom, ktoré má nádrž približne na 150 litrov vody. Pri menších požiaroch, ktoré máme najmä v letných mesiacoch, je to veľmi užitočné,“ povedal starosta. Projekt podľa neho prispel aj k zvýšeniu záujmu obyvateľov o dobrovoľné hasičstvo. „Keď sme nemali techniku ani vybavenie, málokto chcel byť dobrovoľným hasičom. Teraz, keď majú chlapci výstroj aj techniku, majú oveľa väčší záujem byť súčasťou hasičského zboru,“ dodal Barát.
Dobrovoľný hasičský zbor v Sačurove má v súčasnosti 18 členov. Hasiči zasahujú najmä pri požiaroch suchej trávy či porastov, ktoré sa objavujú najmä na jar a v lete. V prípade potreby zasahujú aj v okolitých obciach na základe výziev operačného strediska.
Súčasťou projektu boli aj spoločné školenia slovenských a poľských hasičov. Tie sa zamerali napríklad na hasenie lesných požiarov, požiarov elektromobilov či zásahy pri objektoch s fotovoltickými systémami. Hasiči zo Sačurova absolvovali výcviky aj v Poľsku, kde si mohli vyskúšať špeciálne technológie na zásahy pri požiaroch elektrických vozidiel.
Projekt zahŕňal aj vzdelávacie aktivity pre verejnosť. V obciach využívali napríklad špeciálne okuliare so simulačným softvérom, pomocou ktorých dobrovoľní hasiči vysvetľovali žiakom na školách, ako sa správať pri vzniku požiaru alebo pri evakuácii z budovy. Projekt bol realizovaný v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové výdavky projektu dosiahli 871.557 eur.
