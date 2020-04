Dobrovoľní hasiči v Detve dezinfikujú miesta s väčším pohybom ľudí

Detva 2. apríla (TASR) - Dobrovoľní hasiči v Detve začali tento týždeň s dezinfikovaním autobusových zastávok a verejných priestranstiev v ich blízkosti. Pokyn dostali od primátora mesta. Prvýkrát sa do ulíc dostali v pondelok (30. 3.), na ďalších zastávkach pracovali ešte v utorok (31. 3.), a to vždy vo večerných hodinách, keď už neboli v blízkosti žiadni ľudia.



"Na dezinfikovaní zastávok pracovalo päť dobrovoľných hasičov," uviedol člen Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Detve Mikuláš Klimo. Vyčistili zastávky v starej časti mesta a tiež na sídlisku. Mimoriadnu pozornosť venovali tým, ktoré sú najfrekventovanejšie. Pri práci využívali nové vozidlo Iveco, ktoré začiatkom februára dostali od ministerstva vnútra.



"Našou výhodou je, že vodič hasičského auta je tiež vodičom autobusu SAD Zvolen, takže pozná aj zastávky s väčšou frekvenciou pohybu ľudí," pripomenul Klimo. Ďalšími členmi tímu boli policajt, vodič sanitky a dvaja študenti ochrany pred požiarmi. Pri dezinfekčných prácach použili roztok odporúčaný krajským hygienikom.



"Dezinfekciu budeme robiť pravidelne. V akých intervaloch, aby to bolo účinné, v súčasnosti konzultujeme s odborníkmi na hygienu," povedal pre TASR primátor Ján Šufliarský. Podľa neho autobusové zastávky v Detve nie sú jedinými miestami, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť.



"Presný rozpis zatiaľ ešte len pripravujeme, zameriame sa na všetky priestory, ktoré ľudia častejšie využívajú. Dezinfikovať chceme napríklad aj niektoré lavičky, na ktorých ľudia čakajú na nejaké služby, ale aj verejné priestory pred zdravotníckymi zariadeniami a obchodmi. Budeme dezinfikovať všetky miesta, po ktorých sa ľudia viac pohybujú, no aj zábradlia, ktorých sa chytajú, schody a podobne. Chceme ísť všade tam, kde je predpoklad prenosu vírusu," doplnil primátor.