Dobrovoľní hasiči vo Veľkej Vsi nad Ipľom získali vozidlo
Doteraz miestny hasičský zbor nedisponoval takouto technikou.
Autor TASR
Veľká Ves nad Ipľom 20. apríla (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Veľká Ves nad Ipľom vo Veľkokrtíšskom okrese môže pri zásahoch využívať hasičské vozidlo Iveco Daily. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že doteraz miestny hasičský zbor nedisponoval takouto technikou.
Spresnil, že auto v minulosti využívalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a zaradili ho do majetku MV SR. „Rok výroby vozidla je 2020. Nádrž na vodu auta má štandardný objem, čo je 750 litrov,“ objasnil rezort vnútra.
Starosta obce Veľká Ves nad Ipľom Ladislav Kerata uviedol, že od nástupu súčasného vedenia pred viac ako 15 rokmi je obec aktívnou súčasťou DHZO. Podľa neho samospráva v roku 2019 cez výzvu MV SR postavila požiarnu zbrojnicu a následne dostali aj protipovodňový vozík. „Počas celej doby si obec dopĺňala technické vybavenie a tiež výstroj pre miestnych hasičov,“ poznamenal s tým, že v súčasnosti majú preškolených 18 dobrovoľníkov. V zbore aktívne pracujú aj dvaja profesionálni hasiči. „Vyvrcholením nášho mnohoročného úsilia je pridelenie hasičského vozidla Iveco Daily. Náš zbor sa tým stáva mobilným a v budúcnosti bude schopný zasahovať aj mimo obce,“ reagoval pre TASR.
Dobrovoľným hasičom vo Veľkej Vsi nad Ipľom v apríli odovzdala techniku štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. „Vždy, keď profesionálni hasiči už určitú techniku nepotrebujú a vyraďujú, snažíme sa, aby putovala do ďalších dobrých rúk,“ povedala. Podotkla, že dobrovoľné hasičské zbory si takéto vozidlá nielen zaslúžia, ale ich aj potrebujú. Nová technika pomôže vo Veľkej Vsi nad Ipľom pri rýchlej a účinnej pomoci pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Auto ich posunie dopredu v rámci akcieschopnosti.
