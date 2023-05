Dobrovoľní hasiči vo Vrbovom majú novú hasičskú zbrojnicu

Vrbové 7. mája (TASR) – Po rokoch provizória sa dobrovoľní hasiči vo Vrbovom pri Piešťanoch dočkali zodpovedajúcich priestorov pre činnosť. Svoju novú hasičskú zbrojnicu otvoria slávnostne v priestoroch bývalého internátu odevného učilišťa počas Vrbovského jarmoku v sobotu 13. mája. TASR o tom informoval predseda miestneho dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Filip Gono.



DHZ vo Vrbovom má takmer 150-ročnú históriu, vznikol v roku 1880, no v poslednom období čelil organizačným i priestorovým problémom. Jeho činnosť bola po dočasnom pozastavení obnovená po prijatí zákona o ochrane pred požiarmi a do minulého roka sídlil aj v provizórnych podmienkach. Najskôr v areáli mestských služieb, neskôr v garáži zdravotného strediska.



"Nemali sme tam tečúcu vodu, sociálne zariadenie ani spoločenskú miestnosť, a keď objekt prešiel do rúk súkromného vlastníka, odpojili nás aj od elektriny," spomína Gono. Mesto sa podľa jeho slov podujalo situáciu riešiť, radnica si vyhliadla na umiestnenie DHZ opustené priestory po hasičoch bývalého podniku Trikota. V začiatku získala dva granty od ministerstva vnútra na obnovu po zhruba 30.000 eur a priložila aj vlastné prostriedky, ale na celkovú realizáciu zbrojnice bolo potrebné podľa Gona zháňať aj ďalšie a stavbu pozastavili. "Pokračovalo sa až začiatkom roka 2022," doplnil.



V súčasnosti majú dobrovoľní hasiči vo Vrbovom modernú zbrojnicu. "Je tam garáž na zásahovú techniku, dielňa, zázemie pre zásahovú činnosť, šatňa, sociálne priestory, kancelária, spoločenská miestnosť," vymenoval predseda DHZ. Ako bonus zrealizovalo mesto nad zbrojnicou dva mestské byty. "Boli prioritne určené pre členov zboru a aj sa tak využívajú," informoval. DHZ má 49 členov, z nich 21 je nasadzovaných na zásahy. "Máme ich okolo 60 ročne, čo nás radí medzi najaktívnejšie zbory v rámci okresov Piešťany a Hlohovec," doplnil Gono. Teší ho, že prevažnú časť tvoria mladí ľudia.



Na deň otvorenia na dopoludnie pripravili akt slávnostného prestrihnutia pásky. Na popoludnie potom zbrojnicu sprístupnia verejnosti, na dvore vystavia techniku vlastnú i požičanú zo spriatelených zborov.