Dobrovoľní hasiči z Kláštora pod Znievom majú nové vozidlo
Autor TASR
Kláštor pod Znievom 20. decembra (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) obce Kláštor pod Znievom v okrese Martin môže využívať pri zásahoch nové hasičské vozidlo. Obec ho dostala darom od Ministerstva vnútra SR, hasičom ho počas sobotnej zabíjačky odovzdala štátna tajomníčka rezortu Lucia Kurilovská.
„Vozidlo bude slúžiť dobrovoľným hasičom, výrazne pomôže pri rýchlej a účinnej pomoci pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach, najmä v ťažko dostupnom teréne,“ uviedla obec na sociálnej sieti.
Kurilovská podotkla, že túžba po modernizácii DHZ obce Kláštor pod Znievom tak nabrala reálne črty. „Dobrovoľní hasiči sú srdcom komunít, často prví tam, kde je potreba pomôcť,“ skonštatovala.
Techniku dostali hasiči počas tradičnej vianočnej zabíjačky pri svojej hasičskej zbrojnici, na návštevníkov podujatia čakali zabíjačkové špeciality, kapustnica či punč. Zisk z predaja poputuje na ich ďalšie fungovanie v roku 2026.
DHZ v Kláštore od Znievom funguje už od roku 1874, v minulom roku si tak pripomenul 150. výročie svojho založenia. Je druhým najstarším v regióne Turca.
