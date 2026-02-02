< sekcia Regióny
Hasiči z Veľkého Klíža majú vo výbave nový externý defibrilátor
Krajská samospráva od roku 2018 odovzdala celkovo 90 AED pre dobrovoľné hasičské zbory na území Trenčianskeho kraja.
Autor TASR
Veľký Klíž 2. februára (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Veľkého Klíža v okrese Partizánske rozšírili svoje vybavenie o automatický externý defibrilátor (AED). Prístroj, ktorý zvýši ich pripravenosť pri zásahoch, im odovzdal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).
Krajská samospráva od roku 2018 odovzdala celkovo 90 AED pre dobrovoľné hasičské zbory na území Trenčianskeho kraja. „Aj v minulosti sa ukázalo, že defibrilátory, ktoré odovzdávame od roku 2018, už veľakrát zachránili život a naštartovali srdce človeka, ktorý to potreboval,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Kraj chce v tejto iniciatíve podľa neho pokračovať aj v ďalších rokoch. „Máme vyčlenené finančné zdroje na ďalších desať defibrilátorov, ďalšie by sme mohli získať sponzorsky,“ doplnil a priblížil, že okrem toho TSK poskytuje okresným štruktúram dobrovoľnej požiarnej ochrany i evakuačné stany. „Z deviatich okresov ich už tri majú, tento rok pribudne ďalší. Plne vybavené evakuačné stany budú slúžiť dobrovoľným hasičom v prípade veľkej kalamity, živelnej pohromy. Dobrovoľní hasiči si ich vybrali sami, je to to, čo im chýba vo výbave,“ ozrejmil.
Nové vybavenie ocenili i hasiči z Veľkého Klíža, AED podľa nich zvýši ich akcieschopnosť v tejto koncovej obci v doline. „Za defibrilátor sme veľmi vďační. Určite sa nám zíde, máme veľa seniorov, ale dúfam, že ho budeme potrebovať čo najmenej,“ uviedol veliteľ zboru Pavel Stanko.
Obec Veľký Klíž, ktorá sa skladá z miestnych častí Klíž a Klížske Hradište, má viac ako 840 obyvateľov a dokopy 25 členov pôsobí v jej hasičskom zbore.
„Najväčším prínosom externých defibrilátorov je možnosť rýchlo a jednoducho zachrániť život pri náhlej zástave srdca pred príchodom zdravotníka, každá minúta bez defibrilácie totiž znižuje šancu na prežitie približne o sedem až desať percent,“ dodal referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Dominik Antal.
