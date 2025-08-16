< sekcia Regióny
Dobrovoľní hasiči zachránili storočnú striekačku
Striekačka mala vlastný zásobník na vodu s objemom 250 litrov a dva piesty s priemerom 110 milimetrov, ktoré umožňovali čerpať vodu pri pohybe vahadla smerom hore aj dolu.
Autor TASR
Bohdanovce nad Trnavou 16. augusta (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Bohdanoviec nad Trnavou zachránili historickú vyše storočnú striekačku. Vzácna dvojpiestová štvorkolesová ručná striekačka Smekal pochádza z roku 1924, zakúpená bola krátko po založení dobrovoľného hasičského zboru, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Striekačka mala vlastný zásobník na vodu s objemom 250 litrov a dva piesty s priemerom 110 milimetrov, ktoré umožňovali čerpať vodu pri pohybe vahadla smerom hore aj dolu. Dokázala nasávať vodu aj z externého zdroja. V prednej časti sa pod lavicou na sedenie nachádzal odnímateľný navijak na hadice. V zadnej časti bola skrinka na príslušenstvo, ktorá zároveň slúžila ako zadná lavica. Na miesto zásahu sa dopravovala konským záprahom, na kratšie vzdialenosti ju bolo možné presunúť aj ručne.
Striekačka bola počas 100 rokov viackrát opravovaná. Prvá väčšia oprava a premaľovanie sa uskutočnili v roku 1983. Odvtedy sa používala na slávnostiach v okolí, väčšinou na čele sprievodu, ťahaná koňmi. Od roku 2009 sa zbor každoročne zúčastňuje na viacerých súťažiach s historickou technikou po celom Slovensku.
V roku 2024 prešla kompletnou generálnou renováciou. Dôvodom bol prasknutý zásobník, po ktorom voda poškodila drevený podvozok. Pri obnove bolo zariadenie rozobraté na jednotlivé súčiastky. Hasiči vymenili podvozok, opravili nádrž, prečistili a pretesnili valce, zreštaurovali drevené časti a kolesá. Striekačka dostala pôvodný vzhľad z roku 1924 vrátane historických nápisov. Väčšinu prác vykonali dobrovoľní hasiči vlastnoručne. Financovanie zabezpečili z vlastných zdrojov a zo sponzorských darov.
Striekačka mala vlastný zásobník na vodu s objemom 250 litrov a dva piesty s priemerom 110 milimetrov, ktoré umožňovali čerpať vodu pri pohybe vahadla smerom hore aj dolu. Dokázala nasávať vodu aj z externého zdroja. V prednej časti sa pod lavicou na sedenie nachádzal odnímateľný navijak na hadice. V zadnej časti bola skrinka na príslušenstvo, ktorá zároveň slúžila ako zadná lavica. Na miesto zásahu sa dopravovala konským záprahom, na kratšie vzdialenosti ju bolo možné presunúť aj ručne.
Striekačka bola počas 100 rokov viackrát opravovaná. Prvá väčšia oprava a premaľovanie sa uskutočnili v roku 1983. Odvtedy sa používala na slávnostiach v okolí, väčšinou na čele sprievodu, ťahaná koňmi. Od roku 2009 sa zbor každoročne zúčastňuje na viacerých súťažiach s historickou technikou po celom Slovensku.
V roku 2024 prešla kompletnou generálnou renováciou. Dôvodom bol prasknutý zásobník, po ktorom voda poškodila drevený podvozok. Pri obnove bolo zariadenie rozobraté na jednotlivé súčiastky. Hasiči vymenili podvozok, opravili nádrž, prečistili a pretesnili valce, zreštaurovali drevené časti a kolesá. Striekačka dostala pôvodný vzhľad z roku 1924 vrátane historických nápisov. Väčšinu prác vykonali dobrovoľní hasiči vlastnoručne. Financovanie zabezpečili z vlastných zdrojov a zo sponzorských darov.