Hasiči v Bušinciach získali 2300 eur na výbavu proti sršňovi ázijskému

Bušince 23. júla (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor obce Bušince vo Veľkokrtíšskom okrese získal 2300 eur na výbavu pre boj so sršňom ázijským. Informoval o tom veliteľ zboru Stanislav Danko s tým, že financie majú vďaka projektu.



Ako uviedol, hniezda sršňa ázijského bývajú vysoko v korunách stromov. Najhlavnejšou pomôckou na ich likvidáciu je tak teleskopická tyč, ktorá sa dá vysunúť do výšky 20 metrov. Na ňu potom napichávajú rôzne nadstavce na to, aby hniezdo dostali zo stromu dole. Medzi získané pomôcky patrí aj nový hrubý a ochranný oblek s certifikátom. Súčasťou vybavenia sú tiež zberné vrece, do ktorého hniezdo hasiči odrežú, či ochranné štíty. Podľa veliteľa aj rukavice musia byť špeciálne, pretože sršeň ázijský hryzie žihadlom viackrát. „Sme pripravení, ak sa u nás vyskytne. V prípade potreby to však budeme konzultovať s odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody SR,“ podotkol.



Štátni ochranári priblížili, že sršeň ázijský je o niečo menší ako sršeň obyčajný. „Kráľovné dosahujú dĺžku 30 milimetrov, samce a robotnice sú o niečo menšie. Sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku,“ vysvetlili. Poukázali tiež na to, že typickým znakom pre tento druh sú výrazne žlté posledné články nôh. Ich hniezda sú hnedej farby. Jarné hniezda majú veľkosť tenisovej loptičky, sekundárne aj do jedného metra. Ich hniezdo má otvor z boku, hniezdo sršňa obyčajného ho má zospodu.



Sršeň ázijský je invázny druh a predstavuje hrozbu pre opeľovače, včelárov, ovocinárov a aj potenciálnu hrozbu pre alergikov. Napáda a živí sa včelami, ako aj ostatným hmyzom menším od neho a znehodnocuje ovocie jeho požieraním. Výskyt sršňa potvrdili na Slovensku vlani v Palárikove.



V prípade podozrenia výskytu je potrebné nález nahlásiť na Štátnej ochrane prírody SR, a to prostredníctvom systému rýchleho varovania, mobilnej aplikácie „Zastav sršňa“ alebo e-mailom na srsen@sopsr.sk.