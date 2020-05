Dobrovoľní hasiči zo Záskalia vynovili interiér zbrojnice

Dolný Kubín 2. mája (TASR) - Dobrovoľní hasiči zo Záskalia, mestskej časti Dolného Kubína, si svojpomocne vymaľovali garáž a opravili opadnutú omietku v budove miestnej hasičskej zbrojnice. S materiálom im pomohlo mesto.



"Maľovali sme garáž, sklad, drevenú podlahu v sklade a steny. Hneď to vyzerá trošku lepšie. Viac-menej sme tu dvaja, traja, ale boli nám pomôcť aj iní členovia z radov našich dobrovoľných hasičov. Každý v rámci svojho voľného času," uviedol veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov Pavol Halaša.



Zbrojnica vlani prešla veľkou rekonštrukciou a modernizáciou. Tento rok ju vybavili novým vozidlom z ministerstva vnútra. Časť investícií na minuloročnú rekonštrukciu pochádzala z prostriedkov rezortu vnútra, časť peňazí poskytla dolnokubínska radnica. "Mnohé z toho, čo sa tu urobilo, by nebolo, keby ruku k dielu nepriložili aj dobrovoľní hasiči spolu s dobrovoľníkmi zo Záskalia. Niektoré práce sme si rozdelili. My sme zaplatili materiál a dobrovoľní hasiči pomáhali s prácou," povedal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. Takýmto spôsobom sa podarilo odizolovať celú budovu hasičskej zbrojnice. Zásluhou ušetrených peňazí mohli v zbrojnici vymeniť aj interiérové dvere.



Samospráva preto nadviazala na minuloročnú spoluprácu. "Dobrovoľní hasiči s dobrovoľníkmi z výboru Záskalie boli ochotní spraviť vnútorné opravy stierok, stien a následné vymaľovanie stien a podláh. Všetku prácu urobili absolútne zadarmo. Mesto platilo len náklady na nákup farieb a iného materiálu," doplnil primátor.