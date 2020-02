Dobrovoľní rómski asistenti budú skvalitňovať cestovanie vo vlakoch

Poprad 5. februára (TASR) – Integrácia rómskych asistentov vo vlakoch má pomôcť v oblastiach marginalizovaných komunít. Projekt pod názvom DOPAS predstavili v stredu vo vestibule popradskej železničnej stanice, pričom cieľom iniciatívy je pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a cestujúcimi. Zároveň chcú takto neutralizovať možné konfliktné situácie ešte pred ich vznikom, a to aktívnou participáciou všetkých zúčastnených strán.



„Sme presvedčení, že spolupráca, vzájomné pochopenie a rešpekt umožnia všetkým stranám dlhodobé zlepšenie situácie a možno nám neskôr pomôžu nájsť aj nových kolegov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Dopravní asistenti budú pôsobiť ako osvetári a mediátori a na výkon dobrovoľníckej činnosti získajú DOPAS príspevok na kompenzáciu nákladov vo výške 150 eur. Osobitým cieľom projektu je rozvoj modelu potenciálneho zamestnávania nízkokvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie v rámci voľných pozícii v ZSSK.



Jedným z 22 asistentov, ktorí budú pôsobiť na železničných trasách v okolí Popradu, Kežmarku a Starej Ľubovne, je aj Dominik Oračko. „Dostal som ponuku od mojej kamarátky, ktorá robí osvetu zdravia v ACEC (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu), prišiel som na pohovor, vybrali ma, tak som sa na to dal. Budem pôsobiť preventívne, no zároveň budem k dispozícii, keď bude treba pomôcť s batožinou, kúpiť lístok a podobne. Sú vo vlakoch aj konflikty, ktoré prichádzajú od Rómov i Nerómov, budem sa snažiť byť nápomocný aj v tomto,“ upozornil Oračko, ktorý musel absolvovať viacero školení, okrem iného zamerané aj na asertívne správanie a predchádzanie konfliktov.



Koordinátorka projektu Alexandra Horváthová dodala, že žiadostí o túto činnosť mali veľa. Napokon vybrali viac ako dvadsiatku asistentov z viacerých obcí, napríklad Stráne pod Tatrami, Podhorany, Ľubica, Malý Slavkov, Matejovce pri Poprade a podobne. „Snažili sme sa vybrať tých najschopnejších, takých lídrov, ktorí sa neboja do toho ísť, chcú robiť osvetu a skvalitniť kultúru cestovania. Dosť sme pozerali aj na ich motiváciu, prečo to chcú robiť. Prihlásiť sa mohol každý, kto ovláda rómsky jazyk,“ objasnila Horváthová.



Národný dopravca projekt realizuje v spolupráci s ACEC a iniciatívu víta aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). „Títo ľudia priamo z rómskych komunít budú pracovať na zlepšení kvality cestovania. Budú robiť osvetu vo vlakoch, ale aj priamo v osadách, budú pracovať s cestujúcimi a tak eliminujú zdroje napätia, ktoré môžu vzniknúť na takejto trase. Iniciatívy, ktoré vedia znižovať napätie v spoločnosti, sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ zhodnotil.



Projekt bude realizovaný až do apríla budúceho roka výlučne zo zdrojov ZSSK. Na DOPAS ideovo a kontinuálne nadväzuje projekt s názvom Daj šancu, ktorého cieľom je zapojenie činnosti dopravných asistentov do portfólia služieb zabezpečovaných ZSSK. Vytvorí pracovné príležitosti pre 12 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadne pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho a jeho realizácia sa predpokladá v marci tohto roka.