Dobrovoľníci a projekty z Prešovského kraja získali Srdce na dlani

Prešov 29. novembra (TASR) - Dobrovoľníci a projekty z Prešovského samosprávneho kraja získali ocenenie Srdce na dlani. Slávnostné odovzdávanie ocenení organizované Prešovským dobrovoľníckym centrom (PDC) sa uskutočnilo v stredu (27. 11.) v Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove. TASR o tom informovala PR manažérka PDC Eva Švecová.



Do tohtoročného oceňovania bolo nominovaných 55 dobrovoľníckych príbehov z 11 okresov Prešovského kraja. Nezávislá hodnotiaca komisia udelila ocenenia v ôsmich kategóriách. Celkovo bolo ocenených 15 laureátov, pričom osem z nich postúpilo na národné oceňovanie organizované Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.



V kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka získala ocenenie Jana Jakubkovičová z Ľubotína za prácu s deťmi a formovanie mladých ľudí v organizácií eRko. Ocenenie získala i Eva Lenková z Vranova nad Topľou za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť v detskej nemocnici vo Vranove nad Topľou. Vladimír Benč z Prešova získal ocenenie v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí za humanitárne aktivity v krízových oblastiach Ukrajiny v spolupráci so združením Podaj Ďalej.



Ocenenie v kategórii koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov v Prešovskom kraji získala Veronika Bolešová zo Starej Ľubovne a Helena Zadžorová zo Spišskej Belej.



Medzi ocenenými sú aj Mária Blažovská, Adela Nowaková, Lucia Šubová a Silvia Orosová, dobrovoľníčky programu Tvoj Buddy v Prešovskom kraji a Druhý koedukovaný oddiel Veľkých-malých Spišský Hrhov - za významné zapájanie sa do pomoci okoliu a rozvoj skautskej komunity v Spišskom Hrhove. Táto nominácia postupuje na národné oceňovanie. Ocenenie získali v kategórii dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji.



V kategórii dobrovoľnícky projekt/program ocenenie získali Smeťozber (Svit) za aktívne čistenie prírody, vzdelávanie verejnosti a šírenie osvety v oblasti ochrany životného prostredia. Rovnako i Festival Pomišaj (Prešov) za jedinečný prístup k udržateľnosti a šírenie ekologického povedomia.



Stredná odborná škola dopravná Prešov získala ocenenie v kategórii podpora dobrovoľníctva za aktívne zapojenie študentov do dobrovoľníctva v Zariadení pre seniorov OZ Barlička, ale aj inde, kde je to potrebné.



V kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc ocenenie získali Helena Vertaľová z Prešova, František Solár zo Starej Ľubovne, Mária Karašinská zo Stropkova, rodiny, ktoré sa združujú pri Saleziánskom mládežníckom stredisku v Prešove, a Juliana Hajduková zo Sabinova.