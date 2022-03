Dobrovoľníci a žiaci budú po zime čistiť Banskú Štiavnicu

Banská Štiavnica 29. marca (TASR) – Obyvatelia Banskej Štiavnice, ale aj žiaci tamojších základných a stredných škôl sa v stredu (30. 3.) zapoja do tradičného dobrovoľníckeho maratónu s cieľom vyčistiť po zime mesto. Podujatie sa uskutoční na niekoľkých miestach, samospráva zabezpečí pre ľudí, ktorí sa zapoja do akcie, vrecia, ich dovoz aj odvoz, rukavice a občerstvenie.



„Napríklad centrálne Námestie svätej Trojice a priľahlé historické ulice budú popoludní čistiť aj pracovníci mestského úradu,“ povedala pre TASR primátorka Nadežda Babiaková. Do čistenia okolia tajchu Klinger sú zapojení aj žiaci špeciálnej základnej školy, miesta v blízkosti základných škôl budú mať na starosti samotní žiaci.



Do čistenia tohto starobylého baníckeho mesta by sa mali podľa primátorky zapojiť aj rodičia detí materských škôl, ale aj obyvatelia miestnych časti Šobov a Štefultov.



Akciu organizačne zabezpečuje mesto Banská Štiavnica, prostredníctvom miestnej skupiny URBACT v rámci medzinárodného projektu URBACT Volunteering Cities+.