Dobrovoľníci aj tento rok pripravujú jarné upratovanie vo Zvolene
Autor TASR
Zvolen 20. marca (TASR) - Dobrovoľníci pripravujú aj tento rok prvé jarné upratovanie vo Zvolene. V sobotu (21. 3.) budú ľudia zbierať odpad z okolia Sekierskeho potoka. TASR o tom informovala Denisa Záchenská z Občianskeho združenia Očami prírody.
Dodala, že cieľom podujatia je nielen vyčistiť okolie, ale aj ukázať silu spolupráce komunity a zvýšiť povedomie o ochrane prírody. „Zaujímavosťou môže byť aj migrácia salamandier v okolí, o ktorej poskytneme účastníkom viac informácií. V prípade, že nájdeme salamandru, aj názorných,“ objasnila s tým, že zraz záujemcov bude o 10.00 h pri zastávke Sekier ZŠ. Odtiaľ sa záujemcovia spolu presunú na konkrétne miesto. Vrecia, dezinfekciu aj rukavice podľa nej zabezpečia. „Veľmi nás však poteší, ak si prinesiete vlastné rukavice a obmedzíte tak množstvo vytvoreného odpadu,“ zdôraznila s tým, že dôležité sú aj oblečenie a pevná obuv do terénu.
Jarné upratovanie sa v týchto dňoch začalo v celom Zvolene. Od 19. marca sa môžu obyvatelia zbaviť aj objemnejšieho odpadu, a to prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Informácie o ich rozmiestnení a termínoch nájdu na internetovej stránke mesta. Mesto myslelo aj na tých, ktorí sa rozhodli zbaviť svoje vnútrobloky buriny či biologického odpadu z orezávania, no kapacita bežnej nádoby im nestačí. „S pripravovanou aktivitou môžu oboznámiť poslanca svojej mestskej časti. Ten vie, prostredníctvom mesta, zabezpečiť väčšiu nádobu, ktorú v daný deň aj vyvezú,“ vysvetlila za mesto Beáta Slamková z referátu pre odpady.
Zvolenčania majú už niekoľko dní možnosť triediť elektroodpad priamo v uliciach mesta. Bielo-červené kontajnery umiestnili na desiatich miestach. Okrem toho majú aj možnosť zbaviť sa nebezpečného odpadu.
