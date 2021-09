Dobrovoľníci budú čistiť Bodrog a jeho okolie od odpadu

Trebišov 5. septembra (TASR) - Rieku Bodrog, ako aj jej okolie, budú od pondelka do stredy (6. - 8. 9.) dobrovoľníci čistiť od odpadu. Akciu organizuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (ARR) Košice v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Správou povodia Bodrogu Trebišov. TASR o tom informovala komunikačná manažérka ARR Terézia Paňková.



Čistiť od odpadu budú dobrovoľníci prírodu v blízkosti prihraničných obcí Zemplín, Ladmovce, Viničky, Streda nad Bodrogom a Borša v okrese Trebišov.



"Následne bude čistenie pokračovať na maďarskej strane v obci Felsőberecki smerom do Sárospataku. V trojdňovom 'enviromaratóne' zbierania odpadkov je možné pokračovať aj v Maďarsku. V nadväznosti na toto podujatie sa uskutoční súťaž v zbieraní odpadu na rieke Bodrog s názvom Petkupa, ktorá sa začne vo štvrtok (9. 9.) v meste Sárospatak," uviedla Paňková.



Čistiacej akcie sa zúčastnia aj dobrovoľníci z Maďarska. Vyzbieraný odpad budú dobrovoľníci triediť na sklo a kovy, PET fľaše a komunálny odpad. "Akcia bude špecifická aj v tom, že odpad sa bude zbierať dvoma spôsobmi, z vody aj z pevniny. Jedna skupina dobrovoľníkov bude zbierať odpad z kajakov na miestach, kde sa ostatní dobrovoľníci už nedostanú, zatiaľ čo druhá skupina bude čistiť prírodu klasicky, peši," priblížila Paňková.



Podujatie sa bude riadiť COVID semaforom a aktuálne platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Aktivita je realizovaná v rámci projektu Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.