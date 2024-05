Dobrovoľníci budú cyklistom v Nitre rozdávať raňajky

Nitra 27. mája (TASR) - Ľudia, ktorí sa 5. júna ráno vyberú v Nitre do práce či za inými povinnosťami na bicykli, dostanú odmenu. Občianske združenie (OZ) Rozbicyklujme Nitru im pripraví cykloraňajky.



Ako informovali organizátori, v rámci kampane Do práce na bicykli budú dobrovoľníci rozdávať občerstvenie na troch miestach v Nitre. "V čase od 6.30 h do 9.00 h budeme na Chrenovskom a Univerzitnom moste. Cykloraňajky budeme rozdávať aj na chodníku pred mestským úradom," uviedlo OZ Rozbicyklujme Nitru.



Podľa organizátorov sú cykloraňajky určené všetkým nadšeným cyklistom i ďalším ľuďom, ktorí 5. júna ráno nechajú auto doma. "Sme v tom spolu, chceme sa spoznávať, hľadať podnety a námety na lepší, komfortnejší a bezpečnejší prejazd mestskou džungľou," pripomenuli organizátori.