Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Regióny

Dobrovoľníci budú počas turistiky v Malej Fatre stopovať šelmy

.
Na archívnej snímke rys ostrovid. Foto: TASR - Milan Kapusta

O stopovanie bol podľa Flajsa enormný záujem, prihlásilo sa naň približne 300 ľudí.

Autor TASR
Žilina 24. januára (TASR) - Dobrovoľníci budú v sobotu počas turistiky v Malej Fatre stopovať šelmy. Do desiateho ročníka aktivity sa zapojí do 150 ľudí, prejdú 58 trás a nachodiť by mali vyše 600 kilometrov. TASR o tom za organizátorov informoval Tomáš Flajs.

O stopovanie bol podľa Flajsa enormný záujem, prihlásilo sa naň približne 300 ľudí. „Mnohí prídu z Českej republiky, ale máme prihláseného aj účastníka zo Švédska. Na pripravených turistických trasách budú popri chodení zaznamenávať pobytové znaky šeliem, GPS súradnice a fotografie,“ priblížil Flajs.

Stopovanie pomôže zistiť početnosť šeliem na území Malej Fatry, ako sú vlky, medvede, rysy či mačky divé, ide však najmä o početnosť vlčích rodín. „Za jeden deň dobrovoľníci prejdú územie o veľkosti približne 70.000 hektárov, čo dopomôže k získaniu reálnych dát,“ dodal Flajs.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia