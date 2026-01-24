< sekcia Regióny
Dobrovoľníci budú počas turistiky v Malej Fatre stopovať šelmy
Autor TASR
Žilina 24. januára (TASR) - Dobrovoľníci budú v sobotu počas turistiky v Malej Fatre stopovať šelmy. Do desiateho ročníka aktivity sa zapojí do 150 ľudí, prejdú 58 trás a nachodiť by mali vyše 600 kilometrov. TASR o tom za organizátorov informoval Tomáš Flajs.
O stopovanie bol podľa Flajsa enormný záujem, prihlásilo sa naň približne 300 ľudí. „Mnohí prídu z Českej republiky, ale máme prihláseného aj účastníka zo Švédska. Na pripravených turistických trasách budú popri chodení zaznamenávať pobytové znaky šeliem, GPS súradnice a fotografie,“ priblížil Flajs.
Stopovanie pomôže zistiť početnosť šeliem na území Malej Fatry, ako sú vlky, medvede, rysy či mačky divé, ide však najmä o početnosť vlčích rodín. „Za jeden deň dobrovoľníci prejdú územie o veľkosti približne 70.000 hektárov, čo dopomôže k získaniu reálnych dát,“ dodal Flajs.
