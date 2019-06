Dobrovoľníci budú v Bratislave turistov navigovať aj počas leta

Projekt realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).

Bratislava 5. júna (TASR) - V Bratislave budú aj počas leta fungovať dobrovoľníci - navigátori. Dobrovoľníci budú mať na sebe oblečené tričká označené logom Tourist Angels, kde písmeno "i" bude zvýraznené, aby evokovalo možnosť získania informácií. Projekt realizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).



Projekt Tourist Angels úspešne otestovali v Bratislave počas tohtoročnej Veľkej noci. Dobrovoľníci boli na strategických turistických miestach v hlavnom meste, pomáhali turistom dostať sa do cieľa. Tak to bude aj počas leta.



"Najväčšia koncentrácia turistov prichádzajúcich do hlavného mesta je práve v lete, preto chceme pokračovať v projekte každú sobotu od júna do septembra," vysvetľuje Michaela Bagalová z BDC. Dobrovoľník Tourist Angels má mať viac ako 18 rokov, mladší musia mať iba súhlas rodiča. Mali by dobre poznať hlavné mesto, pamiatky, galérie, múzeá, divadlá, ale aj kiná a reštaurácie. Taktiež to, ako funguje bratislavská MHD, a podmienkou je tiež, aby sa dorozumeli po anglicky.



"Dobrovoľníci získajú cenné skúsenosti, stretnú nových ľudí, získajú zaujímavé kontakty a zdokonalia sa v cudzom jazyku. Program je ideálnou praxou pre študentov cestovného ruchu," skonštatovala Bagalová. Po tom, ako sa dobrovoľníci prihlásia do programu, absolvujú zaškolenie. Záujemcovia môžu získať viac informácií na webe https://www.dobrovolnictvoba.sk/.