Dobrovoľníci chcú pokračovať v obnove turistickej infraštruktúry

Vysoké Tatry 11. januára (TASR) - Dobrovoľníci postavili vlani v slovenských horách mostíky za desiatky tisíc eur, v brigádach chcú pokračovať aj v tomto roku. Potvrdil to Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates s tým, že minulý rok spolu s takmer 200 dobrovoľníkmi postavili v rámci projektu Hore dobre desať turistických premostení.



"Zorganizovali sme šesť brigád, počas ktorých sa nám podarilo postaviť desať nových turistických mostíkov, päť lavičiek, jednu studničku a zrevitalizovať okolie útulne Sláviček," priblížil Virág. Dodal, že na realizáciu dohliadali skúsení tesári, pri výstavbe používali kvalitné drevo z červeného smreka a minulý rok využili desiatky ton drevnej hmoty. Do neprístupného terénu dobrovoľníkom s vývozom pomáhala aj helikoptéra. "Červený smrek sme vybrali po porade s odborníkmi pre jeho dlhú životnosť. Mostíky by mali vydržať minimálne 15 rokov," zdôvodnil Virág. Nachádzajú sa v Kumštovej doline, nad Tatranskou Lomnicou, v Skalnatej doline, na Železnej studničke či nad Tatranskými Matliarmi. Lokality pre výstavbu klub vybral po dohode s odborníkmi z národných parkov s cieľom zvyšovať bezpečnosť na turistických chodníkoch.



Konkrétne lokality vyberie v tomto roku Hikemates po zime, keď sa ukáže, ktoré chodníky a mostíky sú v zlom stave. Po skončení zimnej uzávery chcú dokončiť aj nové kompostovacie toalety pri Chate pod Rysmi. "Ich výroba už prebieha u zhotoviteľa. Získaniu stavebného povolenia ešte predchádza podpis nájomnej zmluvy, ktorú riešime v spolupráci so Správou Tatranského národného parku. Slúžiť by mali už od leta všetkým návštevníkom tejto obľúbenej horskej chaty," doplnil Virág. Ak sa klubu podarí zabezpečiť financie, chcú v tomto roku realizovať aj náročnú obnovu chodníka vedúceho do Sedielka nad Téryho chatou, ktorý je v havarijnom stave a potrebuje rozsiahlu údržbu.



Hikemates je s 3157 členmi najväčším turistickým oddielom na Slovensku a patrí pod Klub slovenských turistov. Projekty zamerané na rozvoj turistickej infraštruktúry realizuje čiastočne z členských príspevkov, financií od partnerov a z dvoch percent z dane. Okrem iného postavili aj štyri nové turistické útulne, z ktorých tri sa nachádzajú na trase Cesty hrdinov SNP. Celkovo do projektov na rozvoj turistickej infraštruktúry investovali viac ako 200.000 eur.