Dobrovoľníci čistia brehy Revúcej, vyzbierali už 150 vriec odpadu

Ružomberok 14. apríla (TASR) - Znečistené brehy rieky Revúca medzi Ružomberkom a Liptovskou Osadou upratujú v týchto dňoch dobrovoľníci. Počas víkendu sa do čistenia zapojilo takmer 50 rybárov. Na päťkilometrovom úseku v okolí Podsuchej sa im podarilo vyzbierať zhruba 150 vriec odpadu. TASR o tom informoval spoluorganizátor akcie František Hanes.



Poznamenal, že tento rok je špecifický, pretože na brehoch sa vyskytlo väčšie množstvo igelitov a rôzneho iného drobného odpadu. "Celé to bolo spôsobené jarnou povodňou. Veľká voda tento odpad vymyla zo sedimentov a nánosu," priblížil.



Aj napriek veľkému objemu vyzbieraného odpadu jeho celkové množstvo z roka na rok klesá, zhodnotil Hanes. "Čo je potešujúce, že vo veľkej miere ide hlavne o starý odpad, ktorý bol do prírody vyhodený v minulosti. Nový odpad tvorí len minimálnu časť z celkového množstva vyzbieraného neporiadku," povedal.



S čistením brehov rieky začali dobrovoľníci a obyvatelia Podsuchej už počas minulého týždňa. Počas najbližších dní budú v upratovaní pokračovať dobrovoľníci a obyvatelia z Bieleho Potoka, Liptovskej Osady, Liptovských Revúc, ale aj deti zo základnej školy v Ružomberku.