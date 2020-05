Dobrovoľníci čistili Ondavu aj tento rok, vyzbierali 900 kg odpadu

Slovenská Kajňa 13. mája (TASR) – Splav úseku rieky Ondava medzi obcami Slovenská Kajňa a Hencovce v okrese Vranov nad Topľou bude aj tento rok nielen športovým, ale i estetickým zážitkom. Počas ôsmeho ročníka pravidelnej májovej akcie tam dobrovoľníci vyzbierali 900 kilogramov odpadu. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZaHŠ) Michaela Zdražilová.



Ako informovala, iniciátorom jarného upratovania rieky je Ján Hudák z požičovne lodí Alcea. "Prevádzkujem požičovňu lodí už od roku 2006. Postupom času sme videli, my aj účastníci splavov, že tu pribúda odpad. Napadlo nám teda, že musíme zorganizovať s dobrovoľníkmi brigádu a vyzbierať odpad na začiatku sezóny, aby malo splavovanie aj estetický efekt," uviedol s tým, že do Ondavy prinášajú množstvo odpadu hromadiaceho sa v jej zátokách rieky Oľka a Ondavka. Okrem 22 vodákov, ktorí čistili rieku z hladiny, sa do tohtoročného podujatia zapojili aj občianske združenie Gavra, Slovenský vodohospodársky podnik, OOCR HZaHŠ a 15 obcí Vranovského okresu.



Podľa Hudáka sa splavovanie riek stáva medzi turistami čoraz populárnejšie. Ako to však bude s tohtoročnou sezónou, nateraz povedať nevie. Nielen pre obavy zo šírenia nového koronavírusu, ale i pre suchá. V Českej republike, kde je "vodáctvo" obľúbeným spôsobom relaxu, už v tejto súvislosti podľa jeho slov "bijú na poplach". "U nás je to podobné, len je ticho. Takže ja mám obavy aj o to, aby bolo dosť vody v našich riekach, pretože Ondava vďaka Domaši ešte má nejaké zachytené kapacity, ale napríklad Laborec je posledné roky v lete takmer suchý. Ľudia si to neuvedomujú, ale začíname mať veľký problém s vodou," uzavrel.