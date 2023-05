Dobrovoľníci čistili Ružín a testovali aplikáciu na boj s odpadmi

Margecany 6. mája (TASR) - Jarnému upratovaniu sa v sobotu venovali dobrovoľníci na Ružínskej priehrade. Testovali pritom bezplatnú aplikáciu, ktorá má pomôcť v boji s odpadom a nelegálnymi skládkami.



Počas upratovania na Ružíne sa im podarilo vyzbierať 106 vriec odpadu, pričom našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo alebo topánky. Informovala o tom za organizátorov Simona Ďurkovič.



Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z občianskych združení Ružínska priehrada a Save Nature by Čivas v spolupráci s dobrovoľníkmi z IT spoločnosti, kde aplikácia vznikla.



Aplikácia EcoHike umožňuje podľa jej tvorcov označiť miesto na mape, kde sa nachádza neporiadok alebo kde sa upratovanie bude konať. Informácie sú k dispozícii komukoľvek, kto sa do nej prihlási.



"Vďaka aplikácii vieme identifikovať ohniská odpadu a vyhodnocovať, ktorá lokalita je najznečisťovanejšia a vytvára potenciálne naplaveniny. Ak si ju jednotlivci osvoja, vedela by pomôcť aj pri odhaľovaní obcí, ktoré separovaniu a odpadovému hospodárstvu nevenujú pozornosť," uviedol Jozef Kojecký z OZ Ružínska priehrada.