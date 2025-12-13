< sekcia Regióny
Dobrovoľníci čistili Ružín, z vodnej nádrže odstránili 80 ton odpadu
Podľa dobrovoľníkov je podiel plastov a fliaš v odpade výrazne menší ako v minulosti.
Autor TASR
Margecany 13. decembra (TASR) - Vodnú nádrž Ružín pri Margecanoch v sobotu opäť zbavovali naplaveného odpadu. Predseda občianskeho združenia Čisté vody Slovenska Jozef Kojecký odhaduje, že išlo približne o 80 ton. Pokračujú v prácach z konca novembra, keď sa pri manipulácii a odvážaní odpadu uvoľnila sieť a museli ten istý odpad sťahovať znova.
„Riešime znečistenie a sťahovanie norných stien, na ktorých sa zachytáva naplavený odpad z katastrov miest a obcí nachádzajúcich sa vyššie po toku Hornádu a Hnilca. Tieto dve rieky vtekajú do Ružínskej priehrady a po každom väčšom daždi prinášajú obrovské množstvo odpadu,“ vysvetlil pre TASR Kojecký.
Podľa dobrovoľníkov je podiel plastov a fliaš v odpade výrazne menší ako v minulosti. „Dovolím si povedať, že je takmer jedna k jednej s drevným odpadom, ktorý vzniká napríklad vtedy, keď vietor poláme stromy,“ dodal.
Ak nenastanú ďalšie intenzívne zrážky, alebo ak sa pri manipulácii opäť nepretrhne sieť, tento rok už neplánujú ďalšie čistenie. „Košický samosprávny kraj nás podporil finančne a dostali sme prostriedky na opravu norných stien a pomocou ktorých tento problém riešime,“ doplnil Kojecký s tým, že im to veľmi pomohlo.
