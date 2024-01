Bratislavskí dobrovoľníci doučujú 45 detí zo znevýhodnených rodín

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislavskí dobrovoľníci doučujú v siedmich krízových centrách v Bratislavskom kraji 45 detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Robia tak v rámci projektu Som tu pre teba, ktorý vedie Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) už osem rokov. Medziročne pribudlo v programe 19 detí, zvýšil a aj počet detí s poruchami učenia. TASR o tom informovala riaditeľka BDC Michaela Bagalová.



Doteraz najvýraznejšie zvýšenie počtu doučovaných detí v projekte je podľa nej dôsledkom zhoršenej ekonomickej a sociálnej situácie v neúplných rodinách. "V projekte doučujú nami vyškolení dobrovoľníci 45 detí, z toho až 20 dvojíc pokračuje v doučovaní viac ako jeden školský rok," skonštatovala Bagalová.



Program prebieha individuálne, jeden dobrovoľník sa venuje jednému dieťaťu minimálne jeden školský rok. Dobrovoľníci pomáhajú deťom dve hodiny raz týždenne s prípravou do školy, písaním domácich úloh, alebo si s nimi opakujú učivo. Postupom času sa medzi nimi vytvára priateľské puto, keď im deti začínajú dôverovať a riešia s nimi často aj svoje problémy. Dieťa tak zažíva pocit akceptácie, získava pozitívny vzor či možnosť sociálneho začlenenia.



Významnou pomocou v procese doučovania sú podľa BDC aj intervízie a supervízie, keď si dobrovoľníci overujú správnosť postupov pri doučovaní s ostatnými dobrovoľníkmi aj so psychológom. "Vnímame, že projektom pomáhame aj dobrovoľníkom, ktorí doučovaním, často ako napríklad študenti humanitných vied, získavajú cennú prax pre svoje budúce povolanie," poznamenala Bagalová.



Deti z krízových centier sa do programu prihlasujú priebežne počas celého roka. Dobrovoľník-doučovateľ musí mať viac 18 rokov, byť zodpovedný a trpezlivý. Rovnako by si mal byť vedomý, že do programu sa prihlasuje na jeden celý školský rok. Nábor dobrovoľníkov do projektu organizuje BDC každý rok na jar a na jeseň.