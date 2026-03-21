< sekcia Regióny
Dobrovoľníci na Liptove vysadili už tisíce stromov
Do budúcna sa chcú dobrovoľníci sústrediť aj na výsadbu dubov, keďže z histórie zistili, že na Liptove v minulosti boli veľmi obľúbené a rozšírené.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. marca (TASR) - Dobrovoľníci na Liptove vysadili vo voľnej prírode, obciach, mestách, parkoch, či pri cyklochodníkoch už tisíce stromov. Občianske združenie (OZ) Lipa pomáha prírode aj monitorovaním a následným rušením čiernych skládok, zabraňovaním výrubu stromov, čistením brehov a okolia vodných tokov i samotnej Liptovskej Mary. Pre TASR to uviedol predseda združenia Roman Běhal.
Motívom založiť združenie bolo práve ochraňovať prírodu na Liptove, ktorá čelí čím ďalej, tým väčším náporom hlavne z rozrastajúceho sa cestovného ruchu. „Aktívne sa zapájame hlavne do výrubových konaní, aby sme zachránili stromy. Ak sú už odpísané na výrub, zameriavame sa na to, aby sa uskutočnila kvalitná náhradná výsadba,“ spresnil Běhal.
Dobrovoľníci aktívne spolupracujú i s mestom Liptovský Mikuláš, s ktorým sa spoločne podieľajú na projekte komunitnej záhrady na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny. Záhrada s desiatkami ovocných stromov a kríkov ponúka priestor aj na pestovanie ovocia a zeleniny na organickej báze, aktívny odpočinok po práci a zážitkové vzdelávanie formou exkurzií pre deti z materských či základných škôl.
Do čistenia Liptovskej Mary sa pravidelne zapájajú aj žiaci a študenti zo škôl v Liptovskom Mikuláši. „Pravidelne chodíme čistiť brehy Liptovskej Mary a posledné roky, keď je málo vody a hladina veľmi klesla, tak čistíme aj jej dno. Je to v spolupráci aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom a mestom Liptovský Mikuláš, ktoré nám dáva na čistenie patričné mechanizmy, vrecia a rukavice, pretože veľká časť Liptovskej Mary je v katastri mesta,“ doplnil Běhal.
Stromy do voľnej prírody k lesným a poľným cestám aj výsadbu celých stromoradí a ovocných sadov pomáhajú dobrovoľníkom vysádzať tiež školy z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. „Tieto stromy do voľnej prírody alebo do mesta nie sú nejaké malé stromčeky, ale sú to stromy minimálneho vzrastu dva metre, ku ktorým je potrebné dať dva oporné koly. Keď sú vysadené do voľnej prírody, tak k nim treba dať ešte pletivo proti ohryzu zverou a musíme sa o tie stromy starať, zalievať ich, keď je sucho a každý rok tie kvantá stromov treba aj strihať,“ priblížil predseda združenia.
K výsadbe stromov dobrovoľníkov doviedol environmentálny aktivista Rudolf Pado, ktorý bol zakladateľom a predsedom OZ Tatry, pravidelne sa podieľal na výsadbe stromov a zelene, viedol edukačné aktivity pre deti a mládež, pomáhal pri odhaľovaní čiernych skládok a pri čistení vodných tokov. OZ Lipa v súčasnosti pokračuje v jeho odkaze s hlavným cieľom vysadiť čo najviac stromov pre budúce generácie.
Do budúcna sa chcú dobrovoľníci sústrediť aj na výsadbu dubov, keďže z histórie zistili, že na Liptove v minulosti boli veľmi obľúbené a rozšírené. „Vzhľadom na to, že tu bol kožiarsky priemysel, tak všetky tie duby vyťali a použili na kade a rôzne sudy. Chceme navrátiť duby na Liptov naspäť,“ dodal predseda s tým, že s výsadbou začali už minulý rok, kedy sa im podarilo vysadiť 60 dubov.
