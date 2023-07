Dobrovoľníci obnovia 50 km turistických a cykloturistických trás

Bratislava 22. júla (TASR) - Tento rok obnovia dobrovoľníci takmer 50 kilometrov (km) turistických a cykloturistických trás. Pôjde o obnovu šiestich lokalít za viac ako 10.000 eur. TASR o tom informovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.



Občianske združenie (OZ) Ferrata Horskej záchrannej služby Martinské hole vymení starý poškodený drevený most na zaistenej turistickej trase na Martinských holiach za nový oceľový most. Obnoví tiež turistické značenie na celej dĺžke trasy, čo je 4,2 km. Oddychové miesto pri starom židovskom cintoríne v Spišskej Magure vytvorí Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky. Obnoví aj značenie na siedmich kilometroch cykloturistickej trasy, priblížila Hromadová.



Pokračuje, že Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry zrekonštruuje dva turistické prístrešky vo Vajskovskej doline. "Spraví nový drevený mostík cez Vajskovský potok, pretože starý most bol zničený prívalovými vodami," poznamenala Hromadová s tým, že zároveň obnoví turistické značenie na siedmich kilometroch trás v oblasti.



OZ Sloboda pohybu zrenovuje vyhorenú kolibu vo Veľkej Fatre, ktorá bude využívaná na nocľahy aj ako útočisko v zlom počasí. "Ide o súčasť dlhodobého programu obnovy kolíb a senníkov na Slovensku. Súčasťou projektu je aj obnova 12 km turistickej trasy," povedala Hromadová.



Na opravu 12 odpočinkových lavičiek na rôznych miestach národného parku sa zameria Občianske združenie Zelená voda z Hrabušíc. Zároveň opraví označenie na 16 kilometroch turistických trás v roklinách Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol. OZ Telekia vylepší podľa Hromadovej značenie prístupového turistického chodníka k Morskému oku vo Vihorlate a postaví dva mostíky na trase cez potok Okna.



Cieľom programu je obnova, oprava či údržba turistického a cykloturistického značenia, ako aj oddychových a atraktívnych miest pre turistov. "Sme radi, že pomáhame udržiavať tak dobrú vec, ako je turistické a cykloturistické značenie a drobné vybavenie trás, vďaka ktorým slovenskú prírodu a krajinu spoznávajú milióny turistov peši či na bicykli," povedal programový manažér programu v nadácii Ján Roháč. Doplnil, že dobrovoľníci urobia v teréne za rovnaké peniaze násobne viac ako komerčný dodávateľ.



V priebehu rokov 2008 - 2022 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo 1170 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.