Dobrovoľníci obnovili chodník k prírodnej pamiatke Jazernické jazierko
Jazierko v Jazernici je najvýznamnejším prameniskovým jazierkom na Slovensku, čo znamená že voda doň preniká z hlbín zeme.
Autor TASR
Jazernica 22. novembra (TASR) - Náučný chodník k prírodnej pamiatke Jazernické jazierko v Jazernici v okrese Turčianske Teplice doplnil nový chodník. Jeho obnovu zabezpečili dobrovoľníci. Informoval o tom Národný park (NP) Veľká Fatra na sociálnej sieti.
„Do obnovy chodníka sa zapojili občania z Jazernice, pridala sa aj skupina dobrovoľníkov z Turca, ktorí vymenili pôvodnú drevenú konštrukciu za novú a doplnili aj kamenivo na prístupovú časť chodníka,“ spresnil NP.
Jazierko v Jazernici je najvýznamnejším prameniskovým jazierkom na Slovensku, čo znamená že voda doň preniká z hlbín zeme. „Vzniklo vplyvom silného a aktívneho podzemného prameňa. Voda ani v zime nezamŕza, udržuje si stálu teplotu, okolo päť stupňov Celzia. Od roku 1975 je chráneným územím s ochranou slatinných brehových porastov. Podlieha štvrtému stupňu ochrany,“ pripomenul NP.
